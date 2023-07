Έρευνα ΕΚΤ: Περισσότερο αισιόδοξοι οι καταναλωτές για πληθωρισμό, εισόδημα

Περισσότερο αισιόδοξοι για την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες εμφανίστηκαν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές στην τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά την αποκλιμάκωση των ανοδικών πιέσεων το προηγούμενο διάστημα.

Ειδικότερα, ο μέσος ρυθμός του πληθωρισμού για τους προηγούμενους 12 μήνες όπως τον αντιλήφθηκαν οι καταναλωτές διαμορφώθηκε στο 8% τον Μάιο, από 8,9% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΚΤ.

Την ίδια στιγμή, οι μέσες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες επίσης μειώθηκαν, στο 3,9% από 4,1% τον Απρίλιο, ενώ σε ορίζοντα τριών ετών παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,5%.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός επιβράδυνε περαιτέρω τον Ιούνιο στο 5,5% από 6,1% τον Μάιο.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική ανάπτυξη σε ορίζοντα 12 μηνών βελτιώθηκαν ελαφρώς, αν και οι καταναλωτές συνεχίζουν να περιμένουν συρρίκνωση της οικονομίας, στο -0,7% σε σύγκριση με -0,8% τον Απρίλιο.

Για την ανεργία, οι καταναλωτές περιμένουν να μειωθεί στο 11% από 11,2% τον Απρίλιο

Περιμένουν τέλος το ονομαστικό τους εισόδημα για τους επόμενους 12 μήνες να αυξηθεί κατά 1,2% σε σύγκριση με 1,1% τον Απρίλιο, ενώ για τις δαπάνες βλέπουν αύξηση 6,8% από 7% τον Απρίλιο.

