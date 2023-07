Η Ρωσία στέλνει Τσετσένους και κατάδικους στην Ουκρανία για να καλύψει το κενό που άφησε η Wagner

Η Ρωσία ετοιμάζεται να στείλει περισσότερους Τσετσένους μαχητές και κατάδικους στην Ουκρανία για να καλύψει το κενό που άφησαν οι μισθοφόροι της Wagner, οι οποίοι που αποσύρθηκαν από το πεδίο της μάχης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Με την Ουκρανία να αναφέρει ότι η αντεπίθεσή της προχωρά προς την ανατολική πόλη Μπαχμούτ, οι ρωσικές μονάδες κινδυνεύουν να φτάσουν στα όριά τους, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η Ρωσία ανέπτυξε μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην Μπαχμούτ αφού η Wagner ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την πόλη στα τέλη Μαΐου, αφήνοντας ελλείψεις στις κατεχόμενες περιοχές της νότιας Ουκρανίας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η ανταρσία του ιδρυτή της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, που εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη απειλή για την 24χρονη διακυβέρνηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στέρησε από τις ρωσικές δυνάμεις μερικά από τα πιο πολεμοχαρή στρατεύματά τους στην Ουκρανία. Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμία ένδειξη για το πόσοι μισθοφόροι υπέγραψαν συμβόλαια για να ενταχθούν στον στρατό μέχρι την 1η Ιουλίου, που ήταν η προθεσμία. Ο Πριγκόζιν είχε κατηγορήσει τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκου ότι προσπαθούσε να "καταστρέψει" τη Wagner με την απαίτηση αυτή.

Η Ουκρανία ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι δυνάμεις της Wagner είναι απίθανο να επανεμφανιστούν στο πεδίο της μάχης σε σημαντικούς αριθμούς. Ο επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών πληροφοριών Κίριλο Μπουνάνοφ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ukrainska Pravda ότι η Wagner ήταν "η πιο αποτελεσματική ρωσική μονάδα, η οποία ήταν σε θέση να πετύχει μια επιτυχία με οποιοδήποτε κόστος".

Ο Πριγκόζιν είχε δηλώσει ότι έχασε 20.000 στρατιώτες, εκ των οποίων περίπου οι μισοί στρατολογήθηκαν από τις φυλακές, κατά τη διάρκεια σκληρών μαχών για της Μπαχμούτ, σε συνέντευξή του σε Ρώσο δημοσιογράφο τον Μάιο. Είχε ισχυριστεί ότι είχε αναπτύξει 50.000 κατάδικους στο πεδίο της μάχης.

Ενώ η αποχώρηση της Wagner δεν αναμένεται να αλλάξει την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, η αποφασιστικότητα του Πούτιν να αποφύγει την πλήρη στρατιωτική επιστράτευση σημαίνει ότι η Ρωσία είναι πιθανό να στείλει περισσότερους Τσετσένους και κατάδικους στην πρώτη γραμμή του μετώπου τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο πρώην πρόεδρος που τώρα είναι αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υποστήριξε την Τρίτη ότι το υπουργείο Άμυνας έχει στρατολογήσει 185.000 νέους συμβασιούχους στρατιώτες μέχρι στιγμής φέτος, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 10.000 την τελευταία εβδομάδα μετά την ανταρσία. Το Bloomberg δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτούς τους αριθμούς.

Αφού ανέλαβε την πρόσληψη καταδίκων, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αύξησε σταθερά τον αριθμό των κατάδικων στο στρατό σε περίπου 15.000 και το σύνολο είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω, δήλωσαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Περίπου 2.000 υπηρετούν στις λεγόμενες σωφρονιστικές στρατιωτικές μονάδες "Καταιγίδα Ζ".

Δεν είναι σαφές πόσους επιπλέον στρατιώτες θα μπορούσε να παράσχει η Τσετσενία. Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος δηλώνει αφοσιωμένος στον Πούτιν, δήλωσε τον Μάιο στο Telegram ότι 7.000 στρατιώτες βρίσκονται ήδη στην Ουκρανία και άλλοι 2.400 εκπαιδεύονται.

Οι Τσετσένοι μαχητές δεν ήταν αξιοσημείωτα αποτελεσματικοί κατά τη διάρκεια του πολέμου μέχρι στιγμής. Κέρδισαν το παρατσούκλι "τάγματα του TikTok" από ορισμένους επικριτές επειδή φαινόταν να είναι πιο δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά στις μάχες.

Το Κρεμλίνο μπορεί να τους βλέπει "ως μια ανεκμετάλλευτη δύναμη", ανέφεραν αναλυτές του Institute for the Study of War σε έκθεση της 31ης Μαΐου. Παρόλα αυτά, η εμπλοκή τους κυρίως στα μετόπισθεν τον τελευταίο χρόνο "μπορεί να υποδηλώνει ότι ο Καντίροφ διστάζει να δεσμεύσει τις δυνάμεις του σε επιθετικές επιχειρήσεις", σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο που εδρεύει στην Ουάσινγκτον.

Η σύντομη και αποτυχημένη ανταρσία της Wagner άφησε αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο σκληροπυρηνικά στοιχεία του στρατού μπορεί να γνώριζαν για την προσπάθεια του Πριγκόζιν να εκδιώξει τον Σοϊγκού και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για αποτυχίες στον πόλεμο. Οι δυνάμεις του έφτασαν σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από τη Μόσχα, αντιμετωπίζοντας ελάχιστη αντίσταση, προτού ο Πριγκόζιν ματαιώσει την προέλαση, αφού αποδέχθηκε μια συμφωνία με τη μεσολάβηση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει στον Πριγκόζιν να μετακομίσει στη Λευκορωσία μαζί με όποιον από τους μαχητές του ήθελε να τον ακολουθήσει. Ο ηγέτης της Wagner, ο οποίος ισχυριζόταν ότι συμμετείχαν 25.000 μαχητές στην ανταρσία, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε τις 24 Ιουνίου.