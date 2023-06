Μολδαβία: Δύο νεκροί από πυρά ενόπλου μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάου - Συνελήφθη ο δράστης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:46

Ένας ξένος υπήκοος πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο της Μολδαβίας σήμερα, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών.

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα μετά το περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο Κισινάου, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της ανατολικής Ευρώπης.

"Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο δράστης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται", ανέφερε η αστυνομία στο Facebook.

Ο πρωθυπουργός Dorin Recean ανέφερε ότι ο δράστης είναι 43 ετών και ολίτης Τατζικιστάν.

Εκτός από τους δύο αστυνομικούς που σκοτώθηκαν στο περιστατικό, ένας πολίτης τραυματίστηκε επίσης, ανέφερε ο Recean μέσω Facebook.

Πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, αλλά η αστυνομία είπε ότι οι πτήσεις θα συνεχιστούν και θα επανέλθει σύντομα η κανονική λειτουργία του αερολιμένα.

Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι ο ξένος υπήκοος που έφθασε στο Κισινάου, είχε αναχωρήσει από την Τουρκία, και ότι χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο εναντίον συνοριοφυλάκων.

Moldovan media report that shots have been heard at the #Chisinau airport. Passengers are being evacuated from the building. pic.twitter.com/zTvDrKOcBQ