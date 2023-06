Επιτύχης η πρώτη εμπορική πτήση της Virgin Galactic στο διάστημα - Προσγειώθηκε στο Νεό Μεξικό το πυραυλοκίνητο αεροσκάφος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εμπορική πτήση της Virgin Galactic, εταιρείας του ομίλου Virgin του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Richard Branson, καθώς το πυραυλοκίνητο αεροσκάφος της εταιρείας προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ.

