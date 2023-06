Ρωσία: 300 χλμ μακριά από τη Μόσχα η Wagner - Στρατιώτες στήνουν οχυρώσεις στη ρωσική πρωτεύουσα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:56

Η μισθοφορική ομάδα της Wagner κατευθύνεται προς τη Μόσχα μετά την κατάληψη του Ροστόφ, με την προέλασή της να δείχνει πως δεν παρουσιάζει επιβράδυνση, παρά τα πυρά του ρωσικού στρατού, όπως σημειώνει Reuters.

Οι μαχητές της Wagner που διοικείται από τον πρώην σύμμαχο του Πούτιν, Γεβγκένι Πριγκόζιν, είχαν ήδη διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής προς την πρωτεύουσα, έχοντας καταλάβει την πόλη Ροστόφ και ξεκινώντας έναν αγώνα δρόμου 1.100 χιλιομέτρων προς τη Μόσχα.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Nexta αναφέρει πως η Wagner βρίσκεται λίγο πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά από τη Μόσχα.

Just over 300 km to Moscow



The Wagnerians are moving forward. The governor of the Lipetsk region, Igor Artamonov, confirmed that the equipment of the #Wagner PMC is moving on the territory of the region. pic.twitter.com/p20P2RaJjv — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Το Reuters είδε οχήματα μεταφοράς στρατευμάτων και ένα φορτηγό με καρότσα που μετέφερε ένα τανκ να περνούν από την πόλη Βορονέζ (σε σημείο μετά τα μισά της διαδρομής προς τη Μόσχα), όπου ένα ελικόπτερο άνοιξε, προσθέτοντας πως δεν υπήρξαν αναφορές ότι συνάντησαν ουσιαστική αντίσταση στον αυτοκινητόδρομο.

Πριν από λίγο, ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram και επαληθεύτηκε από το BBC έδειχνε φορτηγά να μπλοκάρουν μια γέφυρα σε απόσταση 97 χιλιομέτρων από τα περίχωρα της Μόσχας.

Τα οχήματα της Wagner κινούνται στην περιοχή του Λιπέτσκ και λαμβάνονται μέτρα για τη ασφάλεια του πληθυσμού, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σύμφωνα με το Ria Novosti. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και υπενθύμισε επίσης στους κατοίκους ότι "τους συνιστάται έντονα να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αποφύγουν τα ταξίδια με κάθε μέσο".

Το BBC επιβεβαίωσε νωρίτερα ως γνήσιο ένα βίντεο που δείχνει μια φάλαγγα οπλισμένων οχημάτων της Wagner να ταξιδεύει στον αυτοκινητόδρομο M4, ο οποίος συνδέει το Βορονέζ με τη Μόσχα μέσω της περιοχής του Λιπέτσκ.

Russian road policeman shows a large number of trucks placed on a highway to Moscow to prevent Wagnerites from reaching it. The block appears just before the crossing over the Oka river, near the town of Lipitsy (see Lipitsy on google maps for understanding). pic.twitter.com/s29mQzNuNq — Dmitri (@wartranslated) June 24, 2023

It is reported that the Wagnerians broke through the barricades on their way to #Moscow. pic.twitter.com/TyHxiN76qE — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Ρώσοι στρατιώτες οργάνωσαν θέση μάχης με την τοποθέτηση πολυβόλου στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα "Vedomosti”.

Οι ίδιες φωτογραφίες δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, τον οποίο διασχίζουν μισθοφόροι της Βάγκνερ.

⚡️Trenches are being dug on the outskirts of #Moscow pic.twitter.com/KAj89Br8tC — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

Οι ρωσικές αρχές φέρεται να έχουν προσφέρει αμνηστία στους μισθοφόρους της Wagner, εάν παραδοθούν.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass ενημερώθηκε από Ρώσο βουλευτή ότι τους έχει υποσχεθεί αμνηστία αν καταθέσουν τα όπλα τους, αλλά πρέπει να δράσουν γρήγορα, αναφέρει το Reuters.

Ο Πριγκόζιν λέει ότι οι άνδρες του βρίσκονται σε μια "πορεία για τη δικαιοσύνη" για να απομακρύνουν διεφθαρμένους και ανίκανους διοικητές, τους οποίους κατηγορεί για το μπέρδεμα του πολέμου στην Ουκρανία. Σε τηλεοπτικό διάγγελμα από το Κρεμλίνο, ο Πούτιν δήλωσε ότι η ίδια η ύπαρξη της Ρωσίας απειλείται.

Wagner PMC tanks on the M-4 highway going through Lipetsk region, north of Voronezh, headed toward Moscow. pic.twitter.com/VRPTX7b5z3 — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Το Βορονέζ και το Ροστόφ είναι οι δύο πόλεις στις οποίες μισθοφόροι της Wagner φέρονται να έχουν καταλάβει σημαντικές τοποθεσίες.

Οι πτήσεις από τη Μόσχα φέρονται να έχουν εξαντληθεί καθώς πλησιάζει η μισθοφορική ομάδα του Βάγκνερ. Το Der Spiegel μετέδωσε ότι τα εισιτήρια για απευθείας συνδέσεις από τη Μόσχα προς την Τιφλίδα, την Αστάνα και την Κωνσταντινούπολη δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

Το Google Maps δείχνει κλείσιμο δρόμων στον M4 νότια της Μόσχας, τη διαδρομή που ακολουθούν οι μισθοφόροι της Wagner, σημειώνει ο Guardian.

Νωρίτερα η Wagner κατέλαβε το αρχηγείο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, η οποία βρίσκεται στο Ροστόφ και απαίτησε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βορονέζ δήλωσε ότι ο στρατός λαμβάνει "τα απαραίτητα στρατιωτικά μέτρα" στην περιοχή στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που κηρύχθηκε.

Ο Αλεξάντερ Γκούσεφ ανακοίνωσε ακόμη πως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να σβήσουν μια φωτιά σε φλεγόμενη δεξαμενή καυσίμων. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες εξοπλισμού εργάζονταν στο σημείο, δήλωσε ο κυβερνήτης στο Telegram.

Russia is on 🔥

In Voronezh, a burning fuel tank is being extinguished at an oil depot on the street. Dimitrov. More than 100 firefighters and 30 vehicles are on the scene. According to the first data, there are no victims, ” said Governor Gusev. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KCHIXSeKFH — LX (@LXSummer1) June 24, 2023

Μια ρωσική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι μαχητές της Wagner είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βορονέζ, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας. Παρόμοιες πληροφορίες επικαλείται και το BBC. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι αξιωματούχοι της ρωσικής πόλης δεν σχολίασαν τις εν λόγω πληροφορίες, ενώ το Reuters δεν μπόρεσε να τις επιβεβαιώσει.

Παράλληλα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από το Βορονέζ. Ένα από τα οχήματα ήταν ένα φορτηγό με καρότσα που μετέφερε ένα τανκ. Άλλη μαρτυρία στο Reuters αναφέρει πως ελικόπτερα του ρωσικού στρατού άνοιξαν πυρ κατά ανδρών της Wagner.

Ροστόφ και Βορονέζ: Ποια η σημασία τους

Η Wagner ισχυρίζεται ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό της όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ροστόφ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει καταλάβει και εγκαταστάσεις στο Βορονέζ.

Το Ροστόφ, όπως αναφέρει το BBC, έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έχει πληθυσμό ένα εκατομμύριο κατοίκους και στεγάζει το κύριο αρχηγείο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας.

Τα ρωσικά στρατεύματα σταθμεύουν συχνά στην πόλη πριν σταλούν στην Ουκρανία.

Η περιφερειακή πρωτεύουσα αποτελεί επίσης σημαντικό κόμβο εφοδιασμού για τις παραδόσεις οπλισμού και καυσίμων.

Το Βορονέζ, μια άλλη περιφερειακή πρωτεύουσα όχι μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με το Ροστόφ.

Η πόλη βρίσκεται στα μισά του δρόμου μεταξύ του Ροστόφ και της Μόσχας και αποτελεί σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο.

Πριγκόζιν: Η χώρα με στηρίζει

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος τόνισε πως η χώρα στηρίζει το εγχείρημά του, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Πριγκόζιν σημειώνει πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν το αρχηγείο του στρατού στο Ροστόφ χωρίς να ρίξουν ούτε μία σφαίρα, ενώ πρόσθεσε πως η Wagner δέχεται αυτή τη στιγμή πυρά πυροβολικού και ελικόπτερα.

Μεγάλα ποσά σε μετρητά βρέθηκαν στα γραφεία του Πριγκόζιν

Ο υπεύθυνος της Βάγκνερ,Γεβγένι Πριγκόζιν δήλωσε σήμερα ότι τα κουτιά με ρευστό χρήμα που εντοπίστηκαν σε οχήματα κοντά στο γραφείο του στην Αγία Πετρούπολη από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες (FSB) προορίζονταν για την κάλυψη της μισθοδοσίας, αλλά και άλλα έξοδα των μαχητών της.

Μη επιβεβαιωμένες αναφορές ρωσικών ΜΜΕ έκαναν λόγο για ποσό 4 δισ. ρουβλίων (47 εκατ. δολαρίων) που εντοπίστηκαν μέσα σε χάρτινες κούτες.

Διαβάστε επίσης:

* Κατέλαβε το αρχηγείο στο Ροστόφ ο Πριγκόζιν