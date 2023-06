Κονβόι της Wagner βρίσκεται σε περιφέρεια νότια της Μόσχας - Στρατιώτες στήνουν οχυρώσεις στη ρωσική πρωτεύουσα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:15

Ρώσοι στρατιώτες οργάνωσαν σήμερα μία θέση μάχης με την τοποθέτηση πολυβόλου στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα "Vedomosti”.

Οι ίδιες φωτογραφίες δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, τον οποίο διασχίζουν μισθοφόροι της Βάγκνερ.

Το BBC επιβεβαίωσε ως γνήσιο ένα βίντεο που δείχνει μια φάλαγγα οπλισμένων οχημάτων της Wagner να ταξιδεύει στον αυτοκινητόδρομο M4, ο οποίος συνδέει το Βορονέζ με τη Μόσχα μέσω της περιοχής του Λιπέτσκ.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Λιπέτσκ ζήτησε νωρίτερα από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις, είτε με δημόσια οχήματα είτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι περιφερειακές αρχές του Λιπέτσκ ανακοίνωσαν ότι όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων στην περιοχή ακυρώνονται μέχρι νεωτέρας.

Το Βορονέζ και το Ροστόφ είναι οι δύο πόλεις στις οποίες μισθοφόροι της Wagner φέρονται να έχουν καταλάβει σημαντικές τοποθεσίες.

Οι πτήσεις από τη Μόσχα φέρονται να έχουν εξαντληθεί καθώς πλησιάζει η μισθοφορική ομάδα του Βάγκνερ. Το Der Spiegel μετέδωσε ότι τα εισιτήρια για απευθείας συνδέσεις από τη Μόσχα προς την Τιφλίδα, την Αστάνα και την Κωνσταντινούπολη δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

Το Google Maps δείχνει κλείσιμο δρόμων στον M4 νότια της Μόσχας, τη διαδρομή που ακολουθούν οι μισθοφόροι της Wagner, σημειώνει ο Guardian.

Νωρίτερα η Wagner κατέλαβε το αρχηγείο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, η οποία βρίσκεται στο Ροστόφ και απαίτησε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βορονέζ δήλωσε ότι ο στρατός λαμβάνει "τα απαραίτητα στρατιωτικά μέτρα" στην περιοχή στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που κηρύχθηκε.

Ο Αλεξάντερ Γκούσεφ ανακοίνωσε ακόμη πως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να σβήσουν μια φωτιά σε φλεγόμενη δεξαμενή καυσίμων. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες εξοπλισμού εργάζονταν στο σημείο, δήλωσε ο κυβερνήτης στο Telegram.

