H Wagner απαντά στον Πούτιν: "Η Ρωσία θα έχει σύντομα νέο πρόεδρο" - Δεν θα παραδοθεί

Ο αρχηγός της μισθοφορικής ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι ο ίδιος και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν σε εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ χαρακτήρισε λανθασμένη την επιλογή του Πούτιν να τον χαρακτηρίσει προδότη, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters.

Ο Πριγκόζιν δήλωσε πως η Wagner αποτελείται από πατριώτες και πρόσθεσε πως δεν θέλει η χώρα να ζει με διαφθορά, ψέματα και γραφειοκρατία. "Ο πρόεδρος πλανάται", είπε ο Πριγκόζιν σε φωνητικό μήνυμα στο κανάλι του στο Telegram.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Ουκρανός βουλευτής Αντόν Γκερατσένκο, ο λογαριασμός της Wagner στο Telegram, σε ένα σύντομο μήνυμα ανέφερε πως η Ρωσία θα έχει σύντομα ένα νέο πρόεδρο.

Wagner PMC Telegram channel:



"Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl