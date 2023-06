Συνάντηση με Σοϊγκού-Γκερασίμοφ απαιτεί ο Πριγκόζιν αλλιώς θα "αποκλείσει το Ροστόφ και θα κατευθυνθεί προς τη Μόσχα"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08:41

Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, απαίτησε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού και τον ο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ στην πόλη Ροστόφ.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την την υπηρεσία Τύπου του ανέφερε ότι βρίσκεται τώρα στην έδρα της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, η οποία βρίσκεται στο Ροστόφ.

"Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί" (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. "Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου", πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

Σε ένα άλλο βίντεο, που αναρτήθηκε από το φιλικό προς την Wagner κανάλι στο Telegram "Razgruzka Wagnera" ("Το γιλέκο μάχης της Βάγκνερ"), φαίνεται να κάθεται ανάμεσα σε δύο ανώτερους στρατηγούς, ένας εκ των οποίων ο αντιστράτηγος του στρατού Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος είχε εκδώσει νωρίτερα ένα βίντεο που προέτρεπε τον Πριγκόζιν να επανεξετάσει τη διακηρυγμένη προσπάθειά του να απομακρύνει τα ανώτατα κλιμάκια.

"Φτάσαμε εδώ, θέλουμε να υποδεχτούμε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και τον Σοϊγκού", δήλωσε. "Αν δεν έρθουν, θα είμαστε εδώ, θα αποκλείσουμε την πόλη Ροστόφ και θα κατευθυνθούμε προς τη Μόσχα".

Ο Πριγκόζιν νωρίτερα διεμήνυσε πως ο ίδιος και οι "25.000" άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για "την πατρίδα", για να "απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό" από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

"Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό", ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε νέο ηχητικό μήνυμα που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram.

Νωρίτερα, ο Πριγκόζιν, ο οποίος στασίασε εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης, διατράνωσε σήμερα πως θα φθάσει "μέχρι τέλους" και ότι θα "καταστρέψει όποιον μπει στον δρόμο του", ανακοινώνοντας πως οι άνδρες του πέρασαν από το έδαφος της Ουκρανίας σε αυτό της Ρωσίας.

"Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους", διεμήνυσε ο κ. Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, αφού έκανε γνωστό πως οι μισθοφόροι του "πέρασαν τα σύνορα" του ρωσικού κράτους από την Ουκρανία όπου είχαν αναπτυχθεί.

Ο επικεφαλής της Wagner λέει πως έχει υπό τις διαταγές του 25.000 μαχητές.

Ο κ. Πριγκόζιν δεν παρουσίασε κάποια απόδειξη για τις δηλώσεις του και το Γαλλικό Πρακτορείο τονίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν είναι ακριβείς.

Είπε πως "μπήκαν στο Ροστόφ", πόλη της νότιας Ρωσίας, και ότι δεν άνοιξαν πυρ εναντίον αποσπάσματος που αναπτύχθηκε για να τους εμποδίσει.

Οι μισθοφόροι "δεν θα δώσουν μάχη παρά μόνο με επαγγελματίες", είπε προσθέτοντας πως δεν θέλει να σκοτώσει "παιδιά".

Πρόσθεσε ωστόσο "θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας".

Η Μόσχα κατηγόρησε νωρίτερα τον ιδρυτή της εταιρείας μισθοφόρων για διέγερση ένοπλης εξέγερσης, απόπειρα πραξικοπήματος και υποκίνησης εμφυλίου πολέμου.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν κατηγορεί τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία και προσωπικά τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού για αεροπορική επίθεση "με πυραύλους" εναντίον βάσης μαχητών του με "πολλά" θύματα και διαμηνύει πως θα τον "τιμωρήσει".

Ο επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, δήλωσε το Σάββατο ότι οι μαχητές του πέρασαν τα σύνορα στη Ρωσία από την Ουκρανία και ήταν έτοιμοι να πάνε "μέχρι τέλους" εναντίον του στρατού της Μόσχας, λίγες ώρες αφότου το Κρεμλίνο τον κατηγόρησε για ένοπλη ανταρσία.

Καθώς η μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ του Πριγκόζιν και της στρατιωτικής ηγεσίας φαινόταν να κορυφώνεται, η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB άνοιξε ποινική έρευνα εναντίον του. Μάλιστα η FSB κάλεσε τις δυνάμεις της Wagner να αγνοήσουν τις εντολές του Πριγκόζιν και να τον συλλάβουν.

Οι μαχητές της Wagner εισήλθαν στη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ, δήλωσε ο Πριγκόζιν σε ηχητική δήλώση που αναρτήθηκε στο Telegram, τονίζοντας ότι ο ίδιος και οι άνδρες του θα καταστρέψουν όποιον μπει στο δρόμο τους.

Ο Πριγκόζιν ανακοίνωσε μάλιστα τις πρώτες πρωινές ώρες πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

"Ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής, καταρρίφθηκε από μονάδες της Βάγκνερ", ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν ο ισχυρισμός αυτός αληθεύει.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο κ. Πριγκόζιν υποστήριξε σε προηγούμενο ηχητικό μήνυμά του ότι ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, έδωσε διαταγή να βομβαρδιστούν μονάδες της Wagner παρότι κινούνταν ανάμεσα σε πολιτικά οχήματα.

Ο Πριγκόζιν δήλωσε νωρίτερα, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας σκότωσε τεράστιο αριθμό στρατευμάτων του σε αεροπορική επιδρομή και ορκίστηκε να τους τιμωρήσει.

Είπε επίσης ότι οι ενέργειές του δεν αποτελούν στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά μια πορεία προς τη δικαισύνη. Αλλά σε μια φρενήρη σειρά ηχητικών μηνυμάτων, στα οποία ο ήχος της φωνής του μερικές φορές διέφερε και δεν μπορούσε να επαληθευτεί ανεξάρτητα σημειώνει το Reuters, φάνηκε να υπονοεί ότι οι δυνάμεις του, η οποίες αποτελούνται από 25.000 άτομα, βρίσκονταν καθ' οδόν για να εκδιώξει την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Η περιφερειακή διοίκηση της Βορόνεζ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να αποφύγουν τον αυτοκινητόδρομο M-4, που συνδέει την πρωτεύουσα Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία, διότι κινείται σε αυτόν οχηματοπομπή του στρατού, ώρες μετά την ανταρσία του επικεφαλής της Wagner, που διεμήνυσε πως θα διώξει την ηγεσία του γενικού επιτελείου.

Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση διαβεβαίωσε μέσω Telegram πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.

"Αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες" διεξάγονται στην Μόσχα, δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας Σεργκέι Σομπιάνιν, μετά την ανακοίνωση της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner ότι στασιάζει κατά του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

"Βάσει των πληροφοριών που μας έρχονται, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μόσχα με στόχο να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας", αναφέρει ο Σομπιάνιν σε μήνυμά του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

