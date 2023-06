Κατέλαβε το αρχηγείο στο Ροστόφ ο Πριγκόζιν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:24

Η μισθοφορική ομάδα Wagner με επικεφαλής τον Γεβγκένι Πριγκόζιν κατέλαβε το αρχηγείο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, η οποία βρίσκεται στο Ροστόφ και απαίτησε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Παράλληλα, μάχες μαίνονται και στο Βορονέζ. Ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας δήλωσε ότι ο στρατός λαμβάνει "τα απαραίτητα στρατιωτικά μέτρα" στην περιοχή στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που κηρύχθηκε μετά από ένοπλη ανταρσία της μισθοφορικής ομάδας Wagner.

Ο Αλεξάντερ Γκούσεφ ανακοίνωσε ακόμη πως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να σβήσουν μια φλεγόμενη δεξαμενή καυσίμων. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες εξοπλισμού εργάζονταν στο σημείο, δήλωσε ο κυβερνήτης στο Telegram.

Νωρίτερα σήμερα, μια ρωσική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι μαχητές της Wagner είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βορονέζ, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας. Παρόμοιες πληροφορίες επικαλείται και το BBC. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι αξιωματούχοι της ρωσικής πόλης δεν σχολίασαν τις εν λόγω πληροφορίες, ενώ το Reuters δεν μπόρεσε να τις επιβεβαιώσει.

Παράλληλα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από το Βορονέζ. Ένα από τα οχήματα ήταν ένα φορτηγό με καρότσα που μετέφερε ένα τανκ. Άλλη μαρτυρία στο Reuters αναφέρει πως ελικόπτερα του ρωσικού στρατού άνοιξαν πυρ κατά ανδρών της Wagner.

Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια Λίπετσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 420 χλμ. νότια της Μόσχας, κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους της περιφέρειας να μείνουν στα σπίτια τους.

"Για να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια των πολιτών της περιφέρειας Λίπετσκ, το επιχειρησιακό (περιφερειακό) αρχηγείο καλεί τους κατοίκους να μην φύγουν από τα σπίτια τους εκτός εάν είναι απαραίτητο και να μην ταξιδέψουν με ιδιωτικό όχημα", τόνισαν οι αρχές.

"Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί" (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram. "Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου", πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

Looks like Prigozhin took over the Russian army headquarters in Rostov. #Prigozhin #WagnerCoup #RussianArmy #Russia #Wagner #PrigozhinCoup #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/eBl463UqaA

Σε ένα άλλο βίντεο, που αναρτήθηκε από το φιλικό προς την Wagner κανάλι στο Telegram "Razgruzka Wagnera" ("Το γιλέκο μάχης της Wagner"), φαίνεται να κάθεται ανάμεσα σε δύο ανώτερους στρατηγούς, ένας εκ των οποίων ο αντιστράτηγος του στρατού Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος είχε εκδώσει νωρίτερα ένα βίντεο που προέτρεπε τον Πριγκόζιν να επανεξετάσει τη διακηρυγμένη προσπάθειά του να απομακρύνει τα ανώτατα κλιμάκια.

⚡#Prigozhin at the headquarters of the Southern Military District sets conditions for the leadership of the Ministry of Defense. pic.twitter.com/ZeRObBZCIo