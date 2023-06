Κατέλαβε το αρχηγείο στο Ροστόφ ο Πριγκόζιν - Μαίνονται μάχες στο Βορονέζ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:07

Η μισθοφορική ομάδα Wagner με επικεφαλής τον Γεβγκένι Πριγκόζιν κατέλαβε το αρχηγείο της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, η οποία βρίσκεται στο Ροστόφ και απαίτησε συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Παράλληλα, μάχες μαίνονται και στο Βορονέζ. Ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας δήλωσε ότι ο στρατός λαμβάνει "τα απαραίτητα στρατιωτικά μέτρα" στην περιοχή στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που κηρύχθηκε μετά από ένοπλη ανταρσία της μισθοφορικής ομάδας Wagner.

Νωρίτερα σήμερα, μια ρωσική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι μαχητές της Wagner είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βορονέζ, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

"Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί" (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram. "Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου", πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

Σε ένα άλλο βίντεο, που αναρτήθηκε από το φιλικό προς την Wagner κανάλι στο Telegram "Razgruzka Wagnera" ("Το γιλέκο μάχης της Wagner"), φαίνεται να κάθεται ανάμεσα σε δύο ανώτερους στρατηγούς, ένας εκ των οποίων ο αντιστράτηγος του στρατού Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος είχε εκδώσει νωρίτερα ένα βίντεο που προέτρεπε τον Πριγκόζιν να επανεξετάσει τη διακηρυγμένη προσπάθειά του να απομακρύνει τα ανώτατα κλιμάκια.

⚡#Prigozhin at the headquarters of the Southern Military District sets conditions for the leadership of the Ministry of Defense. pic.twitter.com/ZeRObBZCIo — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

"Φτάσαμε εδώ, θέλουμε να υποδεχτούμε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και τον Σοϊγκού", δήλωσε. "Αν δεν έρθουν, θα είμαστε εδώ, θα αποκλείσουμε την πόλη Ροστόφ και θα κατευθυνθούμε προς τη Μόσχα".

Ο Πριγκόζιν νωρίτερα διεμήνυσε πως ο ίδιος και οι "25.000" άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για "την πατρίδα", για να "απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό" από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

"Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό", ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε νέο ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Telegram.

Νωρίτερα, ο Πριγκόζιν, ο οποίος στασίασε εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης, δήλωσε σήμερα πως θα φθάσει "μέχρι τέλους" και ότι θα "καταστρέψει όποιον μπει στον δρόμο του", ανακοινώνοντας πως οι άνδρες του πέρασαν από το έδαφος της Ουκρανίας σε αυτό της Ρωσίας.

"Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους", διεμήνυσε ο κ. Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που ανέβασε στην πλατφόρμα Telegram, αφού έκανε γνωστό πως οι μισθοφόροι του "πέρασαν τα σύνορα" του ρωσικού κράτους από την Ουκρανία όπου είχαν αναπτυχθεί. Ο επικεφαλής της Wagner λέει πως έχει υπό τις διαταγές του 25.000 μαχητές.

Η Μόσχα κατηγόρησε νωρίτερα τον ιδρυτή της εταιρείας μισθοφόρων για διέγερση ένοπλης εξέγερσης, απόπειρα πραξικοπήματος και υποκίνησης εμφυλίου πολέμου.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν κατηγορεί τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία και προσωπικά τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού για αεροπορική επίθεση "με πυραύλους" εναντίον βάσης μαχητών του με "πολλά" θύματα και διαμηνύει πως θα τον "τιμωρήσει".

Ο επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, δήλωσε το Σάββατο ότι οι μαχητές του πέρασαν τα σύνορα στη Ρωσία από την Ουκρανία και ήταν έτοιμοι να πάνε "μέχρι τέλους" εναντίον του στρατού της Μόσχας, λίγες ώρες αφότου το Κρεμλίνο τον κατηγόρησε για ένοπλη ανταρσία.

Καθώς η μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ του Πριγκόζιν και της στρατιωτικής ηγεσίας φαινόταν να κορυφώνεται, η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB άνοιξε ποινική έρευνα εναντίον του. Μάλιστα η FSB κάλεσε τις δυνάμεις της Wagner να αγνοήσουν τις εντολές του Πριγκόζιν και να τον συλλάβουν.

Οι μαχητές της Wagner εισήλθαν στη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ, είπε ο Πριγκόζιν σε ηχητική δήλωση που αναρτήθηκε στο Telegram, τονίζοντας ότι ο ίδιος και οι άνδρες του θα καταστρέψουν όποιον μπει στο δρόμο τους.

Ο Πριγκόζιν ανακοίνωσε μάλιστα τις πρώτες πρωινές ώρες πως μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

"Ελικόπτερο άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής, καταρρίφθηκε από μονάδες της Wagner", ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του που ανέβασε στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν ο ισχυρισμός αυτός αληθεύει.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο κ. Πριγκόζιν υποστήριξε σε προηγούμενο ηχητικό μήνυμά του ότι ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου, ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, έδωσε διαταγή να βομβαρδιστούν μονάδες της Wagner παρότι κινούνταν ανάμεσα σε πολιτικά οχήματα.

Ο Πριγκόζιν δήλωσε νωρίτερα, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, ότι η στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας σκότωσε τεράστιο αριθμό στρατευμάτων του σε αεροπορική επιδρομή και ορκίστηκε να τους τιμωρήσει.

Είπε επίσης ότι οι ενέργειές του δεν αποτελούν στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά μια πορεία προς τη δικαισύνη. Αλλά σε μια φρενήρη σειρά ηχητικών μηνυμάτων, στα οποία ο ήχος της φωνής του μερικές φορές διέφερε και δεν μπορούσε να επαληθευτεί ανεξάρτητα σημειώνει το Reuters, φάνηκε να υπονοεί ότι οι δυνάμεις του, η οποίες αποτελούνται από 25.000 άτομα, βρίσκονταν καθ' οδόν για να εκδιώξει την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Οχηματοπομπή του στρατού καθ’ οδόν προς τη νότια Ρωσία

Η περιφερειακή διοίκηση της Βορόνεζ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να αποφύγουν τον αυτοκινητόδρομο M-4, που συνδέει την πρωτεύουσα Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία, διότι κινείται σε αυτόν οχηματοπομπή του στρατού, ώρες μετά την ανταρσία του επικεφαλής της Wagner, που διεμήνυσε πως θα διώξει την ηγεσία του γενικού επιτελείου.

Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση διαβεβαίωσε μέσω Telegram πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και λαμβάνονται μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.

"Αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες" στη Μόσχα - Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε Ροστόφ και Λίπετσκ

"Αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες" διεξάγονται στην Μόσχα, δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας Σεργκέι Σομπιάνιν, μετά την ανακοίνωση της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner ότι στασιάζει κατά του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

"Βάσει των πληροφοριών που μας έρχονται, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μόσχα με στόχο να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας", αναφέρει ο Σομπιάνιν σε μήνυμά του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Military vehicles were seen next to the Russian State Duma, 🇷🇺 parliament's lower house

📽️by https://t.co/abqWlqAkln pic.twitter.com/DZmHypIExf

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 23, 2023

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, o κυβερνήτης της περιοχής Ροστόφ της νότιας Ρωσίας, που συνορεύει με την Ουκρανία, είπε στους κατοίκους νωρίς το Σάββατο να παραμείνουν ήρεμοι και να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς ο Πριγκόζιν ηγείται μιας ανταρσίας, όπως την αποκαλεί η Ρωσία, εναντίον του αμυντικού μηχανισμού της Μόσχας.

Ο περιφερειάρχης στη Λίπετσκ της Ρωσίας, 420 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ανακοίνωσε επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες πως λαμβάνονται "ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας", μερικές ώρες αφού στασίασε η ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner.

Θα δοθεί "ιδιαίτερη προσοχή" στην προστασία "κρίσιμων υποδομών", ανέφερε μέσω Telegram ο Ίγκαρ Αρτάμαφ, καλώντας τους πολίτες να "παραμείνουν ήρεμοι" και να αποφύγουν τις μετακινήσεις προς νότο, προς την κατεύθυνση των περιοχών της Ρωσίας που γειτονεύουν με την Ουκρανία.

Κρεμλίνο: Ενήμερος ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν λαμβάνει ενημερώσεις όλο το 24ωρο, ανέφερε το TASS, ενώ ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι θα διαβουλεύεται με τους συμμάχους.

"Υπακούστε τον πρόεδρο", είπε ο Σουροβίκιν

Ο αναπληρωτής διοικητής της εκστρατείας της Ρωσίας στην Ουκρανία, στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν, είπε στους μαχητές της Wagner να υπακούσουν στον Πούτιν, να αποδεχθούν τους διοικητές της Μόσχας και να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Είπε επίσης ότι μια πολιτική κρίση θα ήταν υπέρ των εχθρών της Ρωσίας.

"Σας προτρέπω να σταματήσετε", είπε ο Σουροβίκιν σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, με το δεξί του χέρι να ακουμπά σε ένα τουφέκι.

Η αντιπαράθεση, πολλές από τις λεπτομέρειες της οποίας παρέμεναν ασαφείς, μοιάζει με τη μεγαλύτερη εσωτερική κρίση που έχει αντιμετωπίσει ο Πούτιν από τότε που έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Πριγκόζιν, πρώην σύμμαχος του Πούτιν, τους τελευταίους μήνες έχει κλιμακώσει όλο και περισσότερο την ένταση με τη Μόσχα. Νωρίτερα την Παρασκευή, φάνηκε να ξεπερνά μια νέα γραμμή, λέγοντας ότι το σκεπτικό του Κρεμλίνου για την εισβολή στην Ουκρανία, την οποία αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση", βασίστηκε σε ψέματα των ανώτατων στελεχών του στρατού.

Σημειώνεται ότι η Wagner ηγήθηκε της κατάληψης από τη Ρωσία της ουκρανικής πόλης Μπαχμούτ τον περασμένο μήνα, της μεγαλύτερης νίκης της Ρωσίας εδώ και 10 μήνες, και ο Πριγκόζιν χρησιμοποίησε την επιτυχία στο πεδίο της μάχης για να επικρίνει την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας με με φαινομενική ατιμωρησία - μέχρι τώρα.

Εδώ και μήνες κατηγορεί ανοιχτά τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον κορυφαίο στρατηγό της Ρωσίας, Βαλέρι Γεράσιμοφ, για ανικανότητα.

Ο αντιστράτηγος του στρατού Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ προέβη σε βιντεοσκοπημένη έκκληση στην οποία ζητούσε από τον Πριγκόζιν να επανεξετάσει τις ενέργειές του. "Μόνο ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να διορίζει την ανώτατη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και εσείς προσπαθείτε να καταπατήσετε την εξουσία του", είπε.

Ουκρανία: Το κύριο μέρος της αντεπίθεσης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει

Στην Ουκρανία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις την Παρασκευή, μεταξύ των οποίων δύο που έχασαν τη ζωή τους μετά τα πυρά που δέχθηκε μια εταιρεία τρόλεϊ στην πόλη Χερσώνα, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Αναφερόμενοι στον ρυθμό των ουκρανικών προόδων, αρκετοί ανώτεροι αξιωματούχοι έστειλαν την Παρασκευή το σαφέστερο μήνυμα μέχρι στιγμής ότι το κύριο μέρος της αντεπίθεσης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

"Θέλω να πω ότι η κύρια δύναμή μας δεν έχει εμπλακεί ακόμη σε μάχες και τώρα ψάχνουμε, ανιχνεύουμε για αδύναμα σημεία στην άμυνα του εχθρού. Όλα είναι ακόμη μπροστά μας", ανέφερε ο Guardian, επικαλούμενος τον Ολεξάντρ Σύρσκιι, διοικητή των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας, σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα.

Ο στρατηγός Ολεξάντρ Ταρνάβσκι, διοικητής του νότιου μετώπου της Ουκρανίας, έγραψε στο Telegram: "Υπήρξαν απτές επιτυχίες των δυνάμεων στο νότιο μέτωπο".

Ο Ταρνάβσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν εκατοντάδες άνδρες και 51 στρατιωτικά οχήματα τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων τριών αρμάτων μάχης και 14 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού.

Αν και οι προόδους που ανέφερε η Ουκρανία αυτόν τον μήνα είναι τα πρώτα ουσιαστικά κέρδη της στο πεδίο της μάχης εδώ και επτά μήνες, οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη προωθηθεί στις κύριες αμυντικές γραμμές που η Ρωσία είχε μήνες για να προετοιμάσει.

Συναγερμοί στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, θραύσματα μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε χώρο στάθμευσης στο κέντρο του Κιέβου νωρίς το Σάββατο και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν στο σημείο, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Ο Κλίτσκο δεν παρείχε καμία ένδειξη για θύματα ή ζημιές από την επίθεση στην περιοχή Solomyanskyi.

Όλη η Ουκρανία παρέμεινε σε κατάσταση αεροπορικού συναγερμού για περισσότερο από μία ώρα και αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στο Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία και σε άλλες πόλεις. Στρατιωτικές αναφορές σημείωναν ότι αντιαεροπορικές μονάδες βρίσκονταν σε δράση σε όλη τη χώρα.

"Εξουσία και λεφτά"

Αντίπαλες ρωσικές φράξιες έχουν αρχίσει να "καταβροχθίζουν η μια την άλλη για την εξουσία και τα λεφτά", ανέφερε χωρίς να κρύβει την ικανοποίησή του ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπούντανοφ.

Στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως "παρακολουθεί" στενά τις εξελίξεις.

Ο ρώσος αντιπολιτευόμενος εξόριστος επιχειρηματίας Μιχαήλ Χοντορκόφσκι κάλεσε να υποστηριχθεί ο επικεφαλής της Wagner προκειμένου να πολεμήσει το καθεστώς του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

"Ναι, κι ο διάβολος ο ίδιος πρέπει να βοηθήσει εάν αποφασίσει να εναντιωθεί σε αυτό το καθεστώς! (...) Αν αυτός ο γκάγκστερ [ο κ. Πριγκόζιν] θέλει να επιτεθεί στον άλλον [τον κ. Πούτιν], δεν είναι ώρα να μορφάσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε", ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο κ. Χοντορκόφσκι.

Χθες ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ανέφερε πως, παρά τις διαβεβαιώσεις της Μόσχας για το αντίθετο, ο ρωσικός στρατός έχει υποχωρήσει σε πολλούς τομείς της νότιας και της ανατολικής Ουκρανίας, στη Ζαπορίζια και στη Χερσώνα (νότια), καθώς και στην Μπαχμούτ, πόλη που οι Ρώσοι λένε πως κυρίευσαν έπειτα από πολύμηνες μάχες ενώ οι Ουκρανοί λένε πως πλαγιοκοπούν και προελαύνουν τις τελευταίες εβδομάδες.

"Δεν υπάρχουν στρατιωτικές επιτυχίες" της Μόσχας, υποστήριξε ο κ. Πριγκόζιν, σύμφωνα με τον οποίο οι ρώσοι στρατιώτες "νίβονται στο αίμα τους", έκφραση με την οποία προφανώς εννοούσε πως οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται βαριές απώλειες.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Wagner, που είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο, είναι εντελώς αντιφατικές με τις ανακοινώσεις του προέδρου Πούτιν και του υπουργού Άμυνας Σοϊγκού, σύμφωνα με τους οποίους ο ρωσικός στρατός "απωθεί" όλες τις ουκρανικές επιθέσεις στη γραμμή του μετώπου.

Ωστόσο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε πως οι δυνάμεις της Ουκρανίας ετοιμάζονται να επιτεθούν στην Μπαχμούτ, "επωφελούμενες από την προβοκάτσια του Πριγκόζιν".

Τις τελευταίες ημέρες ο κ. Πούτιν έχει πει επανειλημμένα πως η ουκρανική αντεπίθεση αποτελεί αποτυχία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου υφίστανται απώλειες σχεδόν "καταστροφικές". Την Πέμπτη, ο κ. Σοϊγκού δήλωνε πως ο ουκρανικός στρατός "ανασυντάσσεται" αφού απέτυχε να διαπεράσει τις ρωσικές άμυνες.

Ο κ. Πριγκόζιν χαρακτηρίζει "απάτη" τις ανακοινώσεις περί νικών του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, καταγγέλλει πως "κρύβει" τις δυσκολίες και τις απώλειες των ρωσικών δυνάμεων στα πεδία των μαχών.

Ενώ αντιπολιτευόμενοι και ακόμη και ανώνυμοι Ρώσοι βρίσκονται στις φυλακές επειδή επέκριναν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο επικεφαλής της Wagner αμφισβήτησε χθες τους λόγους που εξαπολύθηκε αυτή που το Κρεμλίνο έχει βαφτίσει "ειδική στρατιωτική επιχείρηση".

"Ο πόλεμος ήταν απαραίτητος για μερικά καθάρματα που ήθελαν να προαχθούν", και "ολιγάρχες" που τον "είχαν ανάγκη" και σκόπευαν να μοιραστούν τα λάφυρα, ενώ το Κίεβο ήταν κατ’ αυτόν "έτοιμο να αποδεχθεί την όποια συμφωνία".