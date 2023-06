Ν. Χριστοδουλίδης: Σημαντικό να υπάρξει σταθερότητα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος

"Οποιοδήποτε και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα, θα είναι απόλυτα σεβαστό. Βασικό ζητούμενο για εμάς, αλλά κατά την άποψή μου και για την Ελλάδα είναι να υπαρξει σταθερότητα στη χώρα. Η σταθερότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις που υπάρχουν, οποιαδήποτε και αν είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα", ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης, η σχέση ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα ενισχύεται καθημερινά, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, ανεξαρτήτως της εκάστοτε σύνθεσης του υπουργικού συμβουλίου, είτε στη μία χώρα, είτε στην άλλη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παραχώρησε σήμερα συνέντευξη Τύπου με αφορμή τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησής του, όπου ανέπτυξε όλα όσα έχουν επιτευχθεί, αλλά και τους στόχους της κυβέρνησής του σε Υγεία, Παιδεία, Οικονομία, Μεταναστευτικό, την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και σειρά ζητημάτων εσωτερικού χαρακτήρα.

Σε ερώτηση της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με την συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας σε πληθώρα θεμάτων, τη σημασία του ρόλου της Ελλάδας στο Κυπριακό, αλλά και το τί αναμένει ο ίδιος από το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών στην Ελλάδα, καθώς και από την επικείμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία, δεδομένων και των δηλώσεων του εκπροσώπου της Τουρκίας Ομέρ Τσελίκ για το Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε:

"Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων που είδαμε να αναπτύσσεται μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία και ελπίζουμε να συνεχιστεί, θα λειτουργήσει και βοηθητικά στη δική μας προσπάθεια.

Αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα και ελπίζω να υπάρξει συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, όποιον και αν επιλέξει ο ελληνικός λαός με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία.

Είμαι σίγουρος ότι το Κυπριακό θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν.

Η σχέση μας με την Ελλάδα ενισχύεται καθημερινά. Ακόμη και σήμερα, όμως, με την υπηρεσιακή κυβέρνηση, υπάρχει αγαστή συνεργασία. Πέραν των πολιτικών σχέσεων και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, π.χ. στο θέμα που αφορά την ΕΕ και με αφορμή την επερχόμενη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπάρχει συνεχής επαφή και συντονισμός ώς προς το πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει".

Για το Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η υπέρτατη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι το σπάσιμο του αδιεξόδου στο Κυπριακό και η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΕ, από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, λαμβάνοντας, όπως είπε "υπόψη και την έντονή μου πεποίθηση ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελέσει τη λύση του Κυπριακού. Μέσα σε αυτό ακριβώς ο πλαίσιο, αναλάβαμε αμέσως την πρωτοβουλία των κινήσεων, ξεκινώντας στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και στρατηγικής, μια τεράστια διπλωματική πρωτοβουλία, με στόχο την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό, μέσω του διορισμού και μιας ισχυρής πολιτικής προσωπικότητας, με μοναδικό στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. Επιδίωξή μας μέσα από την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ, είναι η ενίσχυση της προσπάθειας που καταβάλλεται από τον ΓΓ των ΗΕ. Στόχος η ανάδειξη μιας αμοιβαία επωφελούς κατάστασης πραγμάτων για όλους τους εμπλεκομένους, μέσα από μια ενδεχόμενη πρόοδο των ευρωτουρκικών θεμάτων μετά και την επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν, στοχευμένα, σημαντικές επαφές, τόσο στο δικό μου επίπεδο όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών, με Ευρωπαίους και ηγέτες τρίτων χωρών, αναδεικνύοντας τη βούληση και την ετοιμότητά μας όπως επίσης την ανάγκη σχετικής κινητικότητας από πλευράς της διεθνούς κοινότητας. Την ίδια στιγμή, στην εξωτερική μας πολιτική, εργαστήκαμε μεθοδικά προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα τα σημαντικά διεθνή φόρα και κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε η χώρα μας να συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά στα τρέχοντα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, στοχεύοντας με αυτό τον τρόπο και στην επίτευξη αμοιβαία επωφελών συνεργειών. Η πραγματοποίηση ήδη 29 διμερών επισκέψεων και επαφών του Υπουργού Εξωτερικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά και η διοργάνωση στη Λευκωσία, τον περασμένο Μάρτιο, της τριμερούς συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, είναι ενδεικτικά του μεγέθους της προσπάθειας που καταβάλλεται".

Αναφερθείς στον τομέα της Ενέργειας, από την πρώτη μέρα, είπε ότι έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την επίτευξη του στόχου κάλυψης των αναγκών της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο και μείωσης της τιμής του ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές, μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων.

"Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε η έναρξη διαβούλευσης με το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της εκεί επίσκεψής μου. Στη συνέχεια, κατά την επίσκεψη του αρμόδιου Υπουργού αποφασίστηκε η σύσταση δύο τεχνικών επιτροπών για συζήτηση των θεμάτων της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών και της διασύνδεσης φυσικού αερίου/υδρογόνου.

Προηγήθηκε στα τέλη Μαΐου η πραγματοποίηση του εργαστηρίου, με τίτλο "The Cyprus Gateway: Natural Gas to Power and Liquefaction", όπου παρουσιάστηκε η προοπτική μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Κύπρο, με αγωγό για ηλεκτροπαραγωγή και, ενδεχομένως, εξαγωγή σε μορφή LNG".