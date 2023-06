Κομισιόν: €15 δισ. για το μεταναστευτικό και €50 δισ. για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΕΜΡΩΣΗ: 15:10

Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε την Τρίτη ένα πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία ύψους 50 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό της βοήθειας έρχεται μετά την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του μπλοκ για την περίοδο 2021-27 και ενόψει διεθνούς διάσκεψης στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα με στόχο τη συγκέντρωση περισσότερων κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας από τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Το ποσό των 50 δισ. ευρώ θα προσφέρει αξιοπιστία στους Ουκρανός εταίρους του μπλοκ, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους μετά από συνεδρίαση της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

"On Ukraine we propose a financial reserve for the next four years of €50 billion.



The reserve will provide perspective and predictability for our partners in Ukraine.



And it should also incentivise other donors to step up."



— President @vonderleyen#StandWithUkraine pic.twitter.com/JWKM8CtaOO