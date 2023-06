Ελ Εριάν: Μπροστά σε μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις η BoE, εν όψει απόφασης για τα επιτόκια

Η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου, Bank of England, αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής μεταξύ των κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Gramercy Funds και αρθρογράφος του Bloomberg Opinion, Μοχάμεντ Ελ-Εριάν.

"Παρ' όλο που υπάρχουν ελάχιστες αμφιβολίες ότι η BoE θα αυξήσει τα επιτόκια την Πέμπτη, θα υπάρξουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το ύψος της αύξησης και για το guidance σχετικά με τις μελλοντικές της κινήσεις - τόσο μεμονωμένες, όσο και συνολικά", σημείωσε ο Ελ Εριάν τη Δευτέρα.

