Ερντογάν: "Θα πω στον Έλληνα πρωθυπουργό να σταματήσει τα εξοπλιστικά"

Την ενόχλησή του για την εξοπλιστική ενίσχυση της Ελλάδας εξέφρασε ο Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις που έκανε κατά την πτήση επιστροφής του από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, τονίζοντας πως θα μιλήσει στον Έλληνα πρωθυπουργό για το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζεται αμυντικά.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο Ερντογάν σημείωσε πως μετά την εκλογή του, του τηλεφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του έδωσε συγχαρητήρια. "Επομένως, αν συμβεί κάτι τέτοιο στη Συνοδο του Βίλνιους, δεν θα αποφύγουμε να συναντηθούμε. Είμαστε δύο γειτονικές χώρες. Εφόσον δεν υπάρχουν αμφίσημα μηνύματα, επιδιώκουμε να μειώσουμε την εχθρότητα αντί να την αυξήσουμε. Θα τα πούμε λοιπόν και εκεί".

Στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά: Ξέρουμε και τι θα πούμε: ‘Κύριε Πρωθυπουργέ σταματήστε τώρα τα εξοπλιστικά. Πού θα φτάσετε με αυτά τα εξοπλιστικά; Οι ΗΠΑ σου δίνουν συνέχεια πολλά όπλα. Γιατί τα αγοράζετε; Μήπως σας τα δίνουν δωρεάν και δεν σας ζητούν χρήματα;’. Μάλλον θα μιλήσουμε για αυτά".

Μάλιστα, ο Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε την Αθήνα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου υπερθεματίζοντας ότι η Τουρκία θέλει να μειώσει τους εχθρούς της και όχι να τους αυξήσει.

"Η Τουρκία βρίσκεται στην ίδια απόσταση τόσο από την Ανατολή όσο και από τη Δύση", πρόσθεσε ο Ερντογάν: "Μέλημά μας είναι να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση με όλες τις χώρες".

