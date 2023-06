Ουκρανία: Τα νέα άρματα μάχης που παρέλαβε το Κίεβο εθεάθησαν στο πεδίο της μάχης

Τα νέα άρματα μάχης και τα οχήματα μάχης της Ουκρανίας που πληρούν τα πρότυπα του ΝΑΤΟ εμφανίζονται σε εικόνες από το πεδίο της μάχης, καθώς στρατιωτικοί αναλυτές δήλωσαν ότι η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση του Κιέβου βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Τα γερμανικής κατασκευής άρματα μάχης Leopard και τα αμερικανικά οχήματα μάχης Bradley που προωθούνται προς την πόλη Τόκμακ, στον κατεχόμενο νότο της Ουκρανίας, εμφανίστηκαν σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερς και φαίνονται γνήσιες, σύμφωνα με την Osint Defender, μια διαδικτυακή ομάδα πληροφοριών, η οποία δήλωσε ότι πραγματοποίησε γεωγραφικό εντοπισμό στις εικόνες και πραγματοποίησε έλεγχο για ενδείξεις ότι έχουν παραποιηθεί.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από ένα βίντεο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας που έδειχνε μια φάλαγγα οχημάτων να κινείται και τουλάχιστον ένα να καταστρέφεται. Η Oryx, μια άλλη διαδικτυακή ομάδα που καταγράφει με συντηρητικό τρόπο τις απώλειες εξοπλισμού και από τις δύο πλευρές, πρόσθεσε στη λίστα της ένα πρώτο άρμα Leopard 2A4.

I have Analyzed all of the Photos in AI and Photoshop Checkers and none of them appear to be Edited and/or Altered in anyway besides the Watermark added by a Russian Channel. pic.twitter.com/ZttI3bVpKi