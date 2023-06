Καταστροφή φράγματος στην Ουκρανία: Πέντε νεκροί - Πλημμύρισαν 14.000 σπίτια - 4.300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:38

Ο διορισμένος από τη Μόσχα δήμαρχος της Νόβα Καχόβκα δήλωσε σήμερα ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την καταστροφή του γειτονικού φράγματος Καχόβκα την Τρίτη, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την περιοχή της Χερσώνας που επλήγη από τις πλημμύρες. "Επίσκεψη εργασίας στην περιοχή της Χερσώνας. Συνάντηση συντονισμού για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την έκρηξη στο φράγμα Καχόβκα", ανέφερε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να "αποζημιωθούν οι κάτοικοι που έχουν πληγεί από την καταστροφή".

Περίπου 14.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει μετά την έκρηξη στο φράγμα Καχόβκα της Ουκρανίας, με περίπου 4.300 άτομα να απομακρύνονται από τις οικίες τους, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την Πέμπτη τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας.

Το φράγμα Καχόβκα, το οποίο βρίσκεται στον ποταμό Δνείπερο στην πρώτη γραμμή μεταξύ της ουκρανικής επικράτειας και των κατεχόμενων από τη Ρωσία εδαφών, εξερράγη την Τρίτη.

Περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, βρίσκονται κάτω από το νερό και από αυτή την έκταση το 68% βρίσκεται στην κατεχόμενη από τη Ρωσία αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής.

The average level of flooding is 5.61 meters. 600 square kilometers of Kherson region were flooded. Kherson is on video right now pic.twitter.com/O2eokiuUyx