Ακυρώθηκαν πτήσεις στην Νέα Υόρκη λόγω καπνού από τις πυρκαγιές στον Καναδά

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία αερομεταφορών των ΗΠΑ προχώρησε σήμερα στην ακύρωση πτήσεων από το αεροδρόμιο Λαγκάρντια στην Νέα Υόρκη, λόγω του πυκνού καπνού που έχει κατακλύσει την πόλη από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά.

Όπως φαίνεται και από φωτογραφίες ο καπνός είναι τόσο πυκνός που περιορίζει την ορατότητα σε λίγα μέτρα, ενώ κάτοικοι μιλούν για αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Air in New York today, lots of people wearing masks. It’s also super windy so the smoke stings🥹 hope everybody’s staying safe!! pic.twitter.com/b0dJKAsiwy