Καταστροφή φράγματος στην Ουκρανία: Πλέουσες νάρκες και χημικά στο νερό τα νέα προβλήματα

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος προειδοποίησε για τον κίνδυνο που θέτουν οι πλέουσες νάρκες που ανακαλύφθηκαν από τις πλημμύρες και για την εξάπλωση ασθενειών και επικίνδυνων χημικών ουσιών την Τετάρτη, καθώς επιθεώρησε τις ζημιές που προκλήθηκαν από την κατάρρευση του φράγματος Καχόφκα.

Επισκεπτόμενος τη Χερσώνα στον ποταμό Δνείπερο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολεξάντρ Κουμπράκοφ είπε ότι περισσότεροι από 80 οικισμοί έχουν πληγεί σε μια καταστροφή για την οποία η Ουκρανία και η Ρωσία κατηγορούν η μία την άλλη.

As you see the destroyed and flooded homes of Ukrainians in Nova Kakhovka, remember what those civilians were doing in the early days of the war.



After Russian troops occupied their town, people protested in the streets.



