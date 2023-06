Καταστροφή φράγματος στην Ουκρανία: "Άλλάζει ο χάρτης" με φόντο την οικολογική καταστροφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:15

Μεγάλη οικολογική καταστροφή έχει συντελεστεί μετά την καταστροφή του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα καθώς όπως φαίνεται από δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν το απόγευμα της Τρίτης από τη Maxar Technologies έδειξαν εκτεταμένες πλημμύρες στη νότια Ουκρανία με το φράγμα Nova Kahkovka και τον υδροηλεκτρικό σταθμό της περιοχής να έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Το κρίσιμο φράγμα, το οποίο βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Ντνίπρο στα τμήματα της περιφέρειας Χερσώνας της Ουκρανίας που τώρα κατέχεται από τη Ρωσία, κατέρρευσε πλημμυρίζοντας ένα τμήμα της εμπόλεμης ζώνης κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.

H Maxar ανέφερε ότι οι εικόνες άνω των 2.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων (965 τετραγωνικά μίλια) μεταξύ της Nova Kakhovka και του κόλπου Dniprovska νοτιοδυτικά της πόλης Kherson στη Μαύρη Θάλασσα, δείχνουν πολλές πόλεις και χωριά πλημμυρισμένα.

"Το φράγμα της Nova Kakhovka και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και ελάχιστες κατασκευές έχουν απομείνει", δήλωσε η Maxar σε δήλωση της.

Στο μεταξύ, η μαζική απομάκρυνση κατοίκων συνεχίζεται σήμερα στη νότια Ουκρανία μετά τη μερική καταστροφή του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Καχόβκα, η οποία προκάλεσε πλημμύρες σε παρόχθιες κοινότητες κατά μήκος του Δνείπερου ποταμού και για την οποία αλληλοκατηγορούνται Κίεβο και Μόσχα.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS διευκρίνισε επικαλούμενο τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ότι περίπου 2.700 σπίτια πλημμύρισαν μετά την καταστροφή του φράγματος χθες, Τρίτη, και ότι σχεδόν 1.300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι αγνοούνται, δήλωσαν αξιωματούχοι υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα.

Περίπου 42.000 άνθρωποι κινδυνεύουν από πλημμύρες στις περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο και σε αυτές που παραμένουν υπό ουκρανικό κατά μήκος του Δνείπερου, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ που είναι αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις Μάρτιν Γκρίφιθς προειδοποίησε για "σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες".

Το TASS πρόσθεσε επικαλούμενο δηλώσεις του δημάρχου της Νόβα Καχόβκα Βλαντίμιρ Λεοντίεφ ότι 7 άνθρωποι αγνοούνται. Πάνω από 900 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες από την πόλη αυτή που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο από τους περίπου 45.000 που κατοικούν στην αριστερή όχθη του Δνείπερου.

Την ίδια ώρα., σε μια ανταλλαγή κατηγοριών επιδόθηκαν Ρωσία και Ουκρανία μετά την καταστροφή του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα κατά τη διάρκεια κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο ουκρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Σερχίι Κισλίτσα κατηγόρησε τη Μόσχα πως πυροδότησε "βόμβα μαζικής περιβαλλοντικής καταστροφής", ότι προκάλεσε "τη μεγαλύτερη ανθρωπογενή καταστροφή στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες", μιλώντας για "οικολογική και τεχνολογική τρομοκρατία" και "ακόμη ένα παράδειγμα της γενοκτονίας της Ρωσίας εναντίον των Ουκρανών".

Ο ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια μίλησε αντιθέτως για "εσκεμμένη δολιοφθορά από το Κίεβο", για "έγκλημα πολέμου και τρομοκρατική ενέργεια", για "αδιανόητο έγκλημα".Δ

New satellite images show the effects on civilian homes of extensive flooding along the Dnipro River between Nova Kakhovka and the Dniprovska Gulf southwest of Kherson, Ukraine.



First set: 46.604, 32.571

Second set: 46.758, 33.192



📸: @Maxar pic.twitter.com/LeP5pEIYiy