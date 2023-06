Καταστροφή φράγματος στην Ουκρανία: Πόλεις και χωριά κάτω από το νερό - Επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:25

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από οικισμούς κατά μήκος του νότιου τμήματος του ποταμού Δνείπερου της Ουκρανίας την Τρίτη, μετά την καταστροφή του φράγματος Νόβα Καχόβκα, που είχε ως αοπτέλεσμα να πλημμυρίσουν τεράστιες εκτάσεις. Η κατάρρευση του φράγματος στο νότιο άκρο της τεράστιας δεξαμενής Καχόβκα απελευθέρωσε έναν χείμαρρο, επιφέροντας απόγνωση στους χιλιάδες ήδη ευρισκόμενους στην πρώτη γραμμή του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η Ουκρανία είπε ότι περίπου 1.300 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί μέχρι στιγμής. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία και οι εθελοντές της Ουκρανίας εμπλέκονται στις εκκενώσεις, με περίπου 80 οικισμούς που βρίσκονται στη ροή του χειμάρρου να κινδυνεύουν από πλημμύρες και αρκετοί να αναφέρουν ραγδαία άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ίχορ Χιμένκο, δήλωσε στα τελευταία του σχόλια ότι 24 οικισμοί έχουν πλημμυρίσει μέχρι στιγμής, καθώς ένα κύμα νερού πλημμύρισε μέσα από το φράγμα. "Αναμένουμε ότι η στάθμη του νερού θα αυξηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες, επομένως όλα τα τμήματα θα εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο", είπε στο Telegram.

This video shows the repercussions of the Russian decision to destroy the Kakhovka dam.



It will also result in the he desalinization of large parts of the Black Sea, disturbing the sensitive eco-system in coastal areas.



This is Russian eco-terrorism



pic.twitter.com/tkRBLFnAmJ — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

Η Ρωσία ελέγχει την αριστερή όχθη του Δνείπερου και το ίδιο το φράγμα, και η Ουκρανία κατέχει τη δεξιά όχθη. Κάθε πλευρά έχει εξαπολύσει κατηγορίες προς την άλλη για την πρόκληση της ζημιάς που προκάλεσε την τελευταία κρίση στη σύγκρουση.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν έχουν επαληθευτεί όλα ανεξάρτητα από το Reuters, δείχνουν σοβαρές πλημμύρες στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Νόβα Καχόβκα, η οποία βρίσκεται δίπλα στο φράγμα.

Ο Ρώσος δήμαρχος της πόλης είπε ότι η στάθμη του νερού στην πόλη είχε αυξηθεί σε πάνω από 11 μέτρα και ότι ορισμένοι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Mines planted by both sides continue to resurface & detonate after the destruction of Nova Kakhovka Dam. pic.twitter.com/ydKRcVvCSG — Clash Report (@clashreport) June 6, 2023

Σε ένα βίντεο, κύκνοι φαίνονται να κολυμπούν δίπλα από το περίτεχνο κτίριο του δημοτικού συμβουλίου, ενώ σε ένα άλλο ένα αθλητικό στάδιο δίπλα στο ποτάμι πλημμυρίζει.

Η διοίκηση της περιφέρειας Χερσώνας, η οποία έχει επιβληθεί από τη Ρωσία, δήλωσε ότι ετοιμάζεται να εκκενώσει τρεις περιφέρειες - τη Νόβα Καχόβκα, το Γκόλο Πριστάν και το Ολέσκι. Τα δύο τελευταία βρίσκονται στις εκβολές του Δνείπερου.

Η μικρή πόλη Ολέσκι έχει πλημμυρίσει σχεδόν ολοκληρωτικά, δήλωσε ένας διορισμένος από τη Ρωσία περιφερειακός αξιωματούχος. την Τρίτη.

"Η εκκένωση... είναι δυνατή μόνο με χρήση ειδικού εξοπλισμού", είπε ο Αντρέι Αλεξέγιενκο, πρόεδρος της διορισμένης από τη Ρωσία κυβέρνησης της Χερσώνας, στο Telegram, δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνουν ένα αυτοκίνητο να στέκεται στο νερό της πλημμύρας μέχρι το ύψος του παραθύρου και ένα φορτηγό να οδηγεί κατά μήκος έναν αυτοκινητόδρομο σε νερό βάθους τουλάχιστον ενός ποδιού (30 cm).

Η εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Λεοντίεφ, ο εγκατεστημένος από τη Ρωσία δήμαρχος της Nova Kakhovka όπου βρίσκεται το φράγμα σε ρωσικά κατεχόμενο τμήμα της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, είχε ξεκινήσει την εκκένωση των κατοίκων των σπιτιών που πλημμύρισαν λόγω μεγάλων ζημιών στο φράγμα.

BREAKING:



Russia just blew up the Kakhovka dam (same size as the Hoover dam.)



The water from the Kakhovka reservoir is flowing toward the city of Kherson.



Thousands of people risk drowning and the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is at risk.



Terrorism!pic.twitter.com/bwhyhARktL — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

Η στάθμη του νερού εκεί είχε ήδη ανέβει περισσότερο από ένα μέτρο, είπαν οι κάτοικοι, και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. "Η ροή του νερού στον ποταμό Ντνίπρο και στους παραπόταμους του είναι πολύ ισχυρή", είπε ο κάτοικος της Χερσώνας Ολεξάντρ Σιόμικ καθώς στεκόταν δίπλα στο φουσκωμένο ποτάμι. "Η στάθμη του νερού ανέβηκε κατά ένα μέτρο. Θα δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια, αλλά ελπίζουμε για το καλύτερο."

Η ουκρανική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει έναν αξιωματικό να μεταφέρει μια ηλικιωμένη γυναίκα σε ασφαλές μέρος και τους κατοίκους να περπατούν προς την ασφάλεια μέσα από το νερό μέχρι τα γόνατα στη Χερσώνα.

Flooding of the Dnipro river in southern Ukraine after Kakhovka dam breach.pic.twitter.com/mLhIRxQDwH — The Spectator Index (@spectatorindex) June 6, 2023

Ο Ολεξάντρ Τολοκόνικοφ, ανώτερος αξιωματούχος της στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας της Ουκρανίας, προειδοποίησε ότι θα έρθουν χειρότερα. "Αύριο θα υπάρξει κορύφωση (πλημμύρας), μετά θα υπάρξει πτώση", είπε σε διαδικτυακή ενημέρωση μέσων ενημέρωσης. "Έχουμε ήδη εκκενώσει περίπου 1.000 άτομα. Έχουμε περίπου 50 λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια μεταξύ Χερσών και των πληγέντων χωριών. Στη Χερσώνα έχουμε προετοιμάσει τέσσερις τοποθεσίες εκκένωσης."

Το φράγμα τροφοδοτεί με νερό ένα τμήμα της γεωργικής γης της νότιας Ουκρανίας και της ρωσοκρατούμενης χερσονήσου της Κριμαίας, καθώς και ψύχει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Η καταστροφή του δημιουργεί ένα νέο επεισόδιο στην ανθρωπιστική καταστροφή, τη στιγμή που η Ουκρανία εξαπολύει μια πολυαναμενόμενη αντεπίθεση για να εκδιώξει τα ρωσικά στρατεύματα από το έδαφός της.

Η στάθμη του ταμιευτήρα νερού στην Καχόβκα μειώνεται κατά 35 εκατοστά την ώρα

Η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα της Καχόβκα μειώνεται κατά 35 εκατοστά την ώρα, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, διορισμένος αξιωματούχος του ελεγχόμενου από την Μόσχα τμήματος της ουκρανικής περιοχής της Ζαπορίζια.

Νωρίτερα, ο διορισμένος από την Ρωσία κυβερνήτης της ουκρανικής περιοχής Ζαπορίζια δήλωσε ότι το επίπεδο του ταμιευτήρα της Καχόβκα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, έπεσε κατά 2,5 μέτρα και αναμένεται να πέσει έως και τα 7 μέτρα, ως αποτέλεσμα του ρήγματος στο φράγμα Καχόβκα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ρήγμα στο φράγμα της Καχόβκα, το οποίο τροφοδοτεί με κρύο νερό τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, έχει εντείνει τους φόβους μιας καταστροφής στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύρραξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανία.

Εξάλλου, ο διορισμένος από την Μόσχα δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Νόβα Καχόβκα δήλωσε ότι το επίπεδο του νερού στην πόλη έχει φθάσει τα 11 μέτρα, μετέδωσε το TASS.

Η Ρωσία βομβαρδίζει την περιοχή της Χερσώνας παρά τις προσπάθειες εκκένωσης, λέει το Κίεβο

Ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Ρωσία βομβαρδίζει περιοχές της Χερσώνας από την οποία οι κάτοικοι άρχισαν να απομακρύνονται σήμερα μετά την καταστροφή του φράγματος της Καχόβκα και ότι δύο αξιωματικοί της αστυνομίας έχουν τραυματισθεί.

"Ο ρωσικός στρατός συνεχίσει να βομβαρδίζει εδάφη όπου έχουν ληφθεί μέτρα απομάκρυνσης των κατοίκων. Μία ώρα νωρίτερα, δύο αξιωματικοί της αστυνομίας τραυματίσθηκαν στην περιοχή. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται αυτή τη στιγμή", δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο. Ο ίδιος προειδοποίησε για τον αυξανόμενο κίνδυνο που προέρχεται από τις νάρκες επειδή ανεβαίνει η στάθμη του νερού.

Ουκρανός αξιωματούχος: Η Ρωσία θέλει να στοχεύσει και άλλα φράγματα

Ο Γιούρι Σακ, σύμβουλος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε στο BBC ότι οι τηλεφωνικές υποκλοπές δείχνουν ότι η Ρωσία θέλει να στοχεύσει και άλλα φράγματα.

"Στην πραγματικότητα θέλουν να ανατινάξουν περισσότερα φράγματα στον ποταμό Ντνίπρο", δήλωσε στο BBC.

Ουκρανία: Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Καχόβκα καταστράφηκε ολοσχερώς

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Καχόβκα στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή της νότιας Ουκρανίας έχει "καταστραφεί ολοσχερώς" και δεν μπορεί να αποκατασταθεί, δήλωσε την Τρίτη η κρατική υδροηλεκτρική εταιρεία της Ουκρανίας.

Ρωσία: Το μισό άνοιγμα του φράγματος καταστράφηκε, η κατάρρευση συνεχίζεται

Το μισό άνοιγμα του φράγματος Νόβα Καχόβκα έχει καταστραφεί και η κατασκευή συνεχίζει να καταρρέει μετά από νυχτερινά πλήγματα εναντίον του, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η ροή των υδάτων είναι ανεξέλεγκτη.

Το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα καταστράφηκε εν μέρει από "πολλαπλά πλήγματα" της Ουκρανίας, υποστήριξαν προηγουμένως σήμερα οι τοπικές αρχές που έχουν διοριστεί από τη Μόσχα. "Το φράγμα της Καχόβκα έγινε στόχος πολλαπλών πληγμάτων" στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο δήμαρχος της πόλης Νόβα Καχόβκα Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, ο οποίος υποστήριξε πως από τα πλήγματα καταστράφηκαν οι βάνες του φράγματος και δημιουργήθηκε ένα "ανεξέλεγκτος πίδακας νερού.

Έντονη ανησυχία για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα πρέπει να έχει αρκετό νερό ώστε να ψύχονται οι αντιδραστήρες του "για κάποιους μήνες" από δεξαμενή που βρίσκεται πάνω από τον ταμιευτήρα ενός γειτονικού φράγματος που υπέστη ρήγμα, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ που επιτηρεί την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών, καλώντας τα εμπόλεμα μέρη να προστατεύσουν τη δεξαμενή.

"Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας αυτή η λίμνη ψύξης να παραμείνει ανέπαφη. Τίποτα δεν πρέπει να γίνει για να υπονομεύσει ενδεχομένως την ακεραιότητά του. Καλώ όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν ότι δεν θα γίνει τίποτα για να το υπονομεύσει αυτό", δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι σε δήλωση.