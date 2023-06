Ουκρανία: Ανατινάχτηκε το φράγμα στη Νόβα Καχόβκα - Ορισμένες περιοχές έχουν ήδη πλημμυρίσει

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:46

Πελώριο υδροηλεκτρικό φράγμα που ανεγέρθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται στο τμήμα της Χερσώνας (νότια Ουκρανία) που ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις "ανατινάχθηκε" σήμερα, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει τεράστια ποσότητα νερού, σύμφωνα με τις εμπόλεμες πλευρές, που αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή της υποδομής κρίσιμης σημασίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν προς το παρόν - εικονίζουν πολύ ισχυρές εκρήξεις στο φράγμα στη Νόβα Καχόβκα, πάνω στον Δνείπερο ποταμό. Άλλα βίντεο δείχνουν τεράστιες ποσότητες νερού να βγαίνουν από τα συντρίμμια του φράγματος και σοκαρισμένους διερχόμενους.

Το φράγμα, με 30 μέτρα ύψος και 3,2 χιλιόμετρα μήκος, οικοδομήθηκε το 1956 στον Δνείπερο, στο πλαίσιο της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Νόβα Καχόβκα.

Στον ταμιευτήρα του βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού και από αυτό υδροδοτούνται τόσο η ουκρανική χερσόνησος της Κριμαίας - που κατέχεται από τη Ρωσία από το 2014 - όσο και το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Στο μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιοχή Νόβα Καχόβκα στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Χερσώνα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές που υποστηρίζονται από τη Μόσχα.

Οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν από τη μεριά τους την Τρίτη ότι περίπου 600 σπίτια πλημμύρισαν μετά την καταστροφή του φράγματος, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

