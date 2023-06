Ο απεσταλμένος της Ουκρανίας στην Ουγγαρία διαμαρτύρεται για τον χάρτη της "ρωσικής Κριμαίας"

Ο επιτετραμμένος της Ουκρανίας στη Βουδαπέστη διαμαρτυρήθηκε επίσημα για ένα βίντεο που χαρακτήριζε την Κριμαία ως ρωσικό έδαφος, σε μια ακόμη κίνηση της Ουγγαρίας που το Κίεβο θεωρεί ως ένδειξη ευθυγράμμισης του Βίκτορ Όρμπαν με τη Μόσχα.

Το βίντεο, στο επίσημο κανάλι της ουγγρικής κυβέρνησης στο YouTube, η οποία τάσσεται υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία, χαρακτήριζε την κατεχόμενη χερσόνησο ως τμήμα της Ρωσίας σε έναν χάρτη, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας σε ανακοίνωσή του. Αυτό, έρχεται σε αντίθεση με την επανειλημμένα διακηρυγμένη θέση της Ουγγαρίας για την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητά της, ανέφερε το υπουργείο.

"Το να παίζει μαζί με την επιθετική πολιτική της Ρωσίας δεν συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση της ειρήνης στην Ευρώπη, την οποία η ουγγρική κυβέρνηση υποστηρίζει δημοσίως" και έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Ουγγαρίας ως μέλος της ΕΕ, του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ, ανέφερε το υπουργείο. "Η Ουγγαρία πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις".

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Όρμπαν ζήτησε κατάπαυση του πυρός -και πάγωμα των θέσεων των στρατευμάτων- ενόψει της αναμενόμενης αντεπίθεσης της Ουκρανίας κατά των ρωσικών δυνάμεων κατοχής στα νοτιοανατολικά και ανατολικά της χώρας. Ένας κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε το σχόλιο "προσβολή" για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

