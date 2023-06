ΗΠΑ: Ατύχημα για τον Μπάιντεν στη διάρκεια εκδήλωσης

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ένα ατύχημα σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Κολοράντο.

Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των πτυχίων στους αποφοίτους, ο 80χρονος πρόεδρος σκόνταψε κι έπεσε στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη θέση του. Αφού έβαλε μπροστά τα χέρια του και γονάτισε, σηκώθηκε στα πόδια του με τη βοήθεια μελών της προσωπικής του ασφάλειας. Έδειξε πίσω του, προφανώς για να υποδείξει πού σκόνταψε και έχασε την ισορροπία του. Ακολούθως περπάτησε μέχρι τη θέση του, χωρίς να δείχνει ότι χτύπησε σοβαρά.

Νωρίτερα, κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος Μπάιντεν προειδοποίησε τους νέους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ότι θα αναλάβουν καθήκοντα σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, αναφερόμενος στη Ρωσία και στην Κίνα.

Ο 80χρονος Τζο Μπάιντεν, ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, διεκδικεί την επανεκλογή του το 2024, έχοντας πάρει το πράσινο φως από τους γιατρούς που τον εξέτασαν τον Φεβρουάριο.

Τον περασμένο Νοέμβριο, δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του Reuters είχε δείξει ότι το 86% των Αμερικανών θεωρεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν πρέπει να είναι άνω των 75 ετών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρείται φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές, θα γιορτάσει σε λίγες ημέρες τα 77α γενέθλιά του.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794