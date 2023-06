ΗΠΑ: Την επόμενη εβδομάδα η υποψηφιότητα Πενς για τους Ρεπουμπλικάνους

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα την υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024 και να είναι αντίπαλος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου, ημέρα που θα γιορτάσει τα 64α γενέθλιά του, ο Ρεπουμπλικάνος θα δημοσιοποιήσει βίντεο το οποίο θα επισημοποιεί την υποψηφιότητά του, θα πραγματοποιήσει προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Ντε Μόιν στην Άιοβα και θα ολοκληρώσει την ημέρα του στο πλατό του CNN, δήλωσαν συνεργάτες του που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Ευαγγελικός χριστιανός, ένθερμος αντίπαλος της άμβλωσης, ο Πενς είχε βοηθήσει τον Τραμπ να κερδίσει τις ψήφους των δεξιών χριστιανών όταν ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό του, το 2016.

Έπειτα από χρόνια που ήταν πιστός στον πρώην πρόεδρο, άλλαξε στάση μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Εκείνη την ημέρα ο Πενς ως αντιπρόεδρος προΐστατο της συνεδρίασης του Κογκρέσου στη διάρκεια της οποίας οι βουλευτές θα επικύρωναν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020. Ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον τότε αντιπρόεδρο να αρνηθεί να επικυρώσει την εκλογή του Δημοκρατικού. Ο πρώην κυβερνήτης της Ιντιάνα αρνήθηκε να υποκύψει, προκαλώντας την οργή των υποστηρικτών του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Έκτοτε έχει χαρακτηρίσει "ανεύθυνες" τις δηλώσεις του πρώην προέδρου, εκτιμώντας ότι τον "έθεσαν σε κίνδυνο". Επίσης έχει σημειώσει ότι η Ιστορία θα κρίνει τον Τραμπ "υπεύθυνο" για την επίθεση αυτή.

"Μάρτυς μου ο Θεός"

Η ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών μειώνει τις πιθανότητες του Πενς να κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, καθώς πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ τον θεωρούν "προδότη".

Ο Πενς συγκεντρώνει περίπου το 3,8% της πρόθεσης ψήφους, πολύ πίσω από το 53,2% του Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ιστότοπου RealClearPolitics.

Επίσης βρίσκεται πολύ μακριά από το 22,4% του κυβερνήτη της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος επίσης έχει υιοθετήσει συντηρητική ρητορική, αλλά πιο επιθετική, καθώς και από την πρώην πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι (4,4%).

Ωστόσο προετοιμάζει την υποψηφιότητά του εδώ και μήνες.

Αφού εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο "So help me God” (Μάρτυς μου ο Θεός), ο Πενς διατρέχει τις ΗΠΑ, αυξάνοντας τις ομιλίες του σε πολιτείες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων.

Πριν δύο εβδομάδες οι υποστηρικτές του δημιούργησαν μια διερευνητική προεκλογική επιτροπή, την "Committed to America” για να τον στηρίξουν και να συγκεντρώσουν πόρους.

Άλλος ένας πολιτικός των Ρεπουμπλικανών, ο 60χρονος Κρις Κρίστι, πρώην κυβερνήτης του Νιού Τζέρσι, πρόκειται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα την υποψηφιότητά του. Και αυτός είχε στενές σχέσεις με τον Τραμπ, προτού κόψει τους δεσμούς του μαζί του μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο.

Ο νικητής των προκριματικών εκλογών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος θα αντιμετωπίζει πιθανόν τον 80χρονο Μπάιντεν, ο οποίος σκοπεύει να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.