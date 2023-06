Ιρλανδία: Περίπου το 1/3 από τα εταιρικά φορολογικά έσοδα προέρχεται από μόλις 3 εταιρείες

Περίπου το ένα τρίτο των φορολογικών εσόδων από εταιρείες στην Ιρλανδία καταβλήθηκε από μόλις τρεις εταιρικούς ομίλους το 2021, σύμφωνα με νέα έρευνα, η οποία δείχνει ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος συγκεντρωτισμός όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα της χώρας από ό,τι πιστευόταν, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Τα έσοδα από τον εταιρικό φόρο της Ιρλανδίας έχουν διογκωθεί τα τελευταία χρόνια, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να λαμβάνεται όλο και περισσότερο από έναν μικρό αριθμό μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών ξένης ιδιοκτησίας, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας και της φαρμακοβιομηχανίας, σύμφωνα με έκθεση του Ιρλανδικού Συμβουλευτικού Φορολογικού Συμβουλίου.

Τρεις εταιρείες κατέβαλαν 5,2 δισ. ευρώ το 2021, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού φόρου εταιρειών που εισέπραξε το κράτος, με το μερίδιο να είναι κοντά σε αυτό κατά τα τέσσερα προηγούμενα έτη, αναφέρεται. Το αντίστοιχο ποσό για το 2022 εκτιμάται ότι θα είναι ακόμη υψηλότερο.

Η έρευνα δείχνει ότι η δεξαμενή των μεγαλύτερων φορολογουμένων είναι ακόμη μικρότερη από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο υπερβολικής εξάρτησης από έναν μικρό αριθμό εταιρειών. Οι εταιρείες δεν κατονομάζονται, αλλά πολυεθνικές εταιρείες με σημαντική παρουσία στην Ιρλανδία είναι οι Apple Inc., Microsoft Corp., Pfizer Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. και Meta Platforms Inc.

Πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσαν οι αρμόδιοι για τα έσοδα έδειξαν ότι το 57% των εταιρικών φόρων καταβλήθηκε από μόλις 10 εταιρείες το 2022.

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω μαζικών περικοπών θέσεων εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας και εν όψει της παγκόσμιας αναθεώρησης των κανόνων εταιρικής φορολογίας, η οποία αναμένεται να μειώσει τη φορολογία της Ιρλανδίας.

Ο υπουργός Οικονομικών Μάικλ Μαγκράθ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα σχέδια για τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου επενδυτικού ταμείου στο οποίο θα διοχετεύονται τα πλεονάζοντα έσοδα από τον φόρο εταιρειών, ώστε να αποφευχθεί η διάθεση μεγάλου μέρους των πιθανών παροδικών εσόδων σε τρέχουσες δαπάνες και να βοηθηθεί η πληρωμή των μελλοντικών δαπανών για τη γήρανση και την κλιματική αλλαγή.

Το πόσα που θα τοποθετούνται σε αυτό το ταμείο κάθε χρόνο δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, αλλά αν φτάσουν τα 90 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, μπορούν να αποφέρουν ισχυρή απόδοση και επανεπενδυθούν μέχρι το 2035 και η συνολική αξία του θα μπορούσε να φτάσει τα 142 δισ. ευρώ.