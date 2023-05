Αμερικανοί στρατιώτες φρουρούν δημαρχείο στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Οι ειρηνευτικές δυνάμεις των ΗΠΑ πήραν θέση πίσω από συρματοπλέγματα καθώς οι διαδηλωτές κρατούσαν μια σερβική σημαία έξω από ένα δημοτικό μέγαρο σε μια πόλη του βόρειου Κοσσυφοπεδίου, σε μια εθνοτικά διχασμένη περιοχή όπου μέρες αναταραχών ώθησαν το ΝΑΤΟ να στείλει επιπλέον στρατεύματα για να αποτρέψει έξαρση της βίας.

Μετά τις συγκρούσεις τη Δευτέρα στο Zvecan, μια άλλη πόλη του βορρά, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν 30 στρατιώτες και 52 διαδηλωτές, το ΝΑΤΟ είπε ότι θα στείλει 700 επιπλέον στρατιώτες στο Κοσσυφοπέδιο για να ενισχύσει την αποστολή του 4.000 ατόμων. Δεν ήταν σαφές πότε θα έφταναν οι στρατιώτες.

⭕ #Kosovo ’s administration authorities have sent police forces to Zvecan, where violent protests took place 2 days ago, between #NATO - #KFOR forces and Serbs ( #Serbia ) pic.twitter.com/gL9CG47vyT

Πολωνοί στρατιώτες στάθηκαν φρουροί στο δημαρχείο στο Zvecan την Τετάρτη.

Οι περιφερειακές αναταραχές έχουν ενταθεί μετά τις εκλογές του Απριλίου που μποϊκόταραν οι Σέρβοι, μειώνοντας τη συμμετοχή στο 3,5%, αφήνοντας τη νίκη σε τέσσερις δημαρχίες με Σερβική πλειοψηφία στους Αλβανούς υποψηφίους.

Αυτοί οι Αλβανοί δήμαρχοι τοποθετήθηκαν στη συνέχεια στη θέση τους την περασμένη εβδομάδα, μια απόφαση που προκάλεσε την επίπληξη της Πρίστινα από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους την Παρασκευή.

Ο Αλβανός δήμαρχος του Λεπόσαβιτς, ο οποίος εισήλθε στο κτίριο εν μέσω διαδηλώσεων Σέρβων τη Δευτέρα, παρέμεινε εκεί το πρωί της Τετάρτης. Δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με τον ίδιο για σχόλιο.

"Αν και μπορεί να έχουν εκλεγεί νόμιμα, δεν θεωρούμε νόμιμη την εκλογή τους", δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ο Ντράγκαν, ένας Σέρβος που ζει στο Λεπόσαβιτς. "Ζητάμε αυτό που ζητά η διεθνής κοινότητα – να απομακρυνθούν από εδώ ειρηνικά", είπε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι επέπληξαν το Κοσσυφοπέδιο για κλιμάκωση των εντάσεων με τη Σερβία, λέγοντας ότι η χρήση βίας για την εγκατάσταση δημάρχων σε σερβικές περιοχές του Κοσσυφοπεδίου υπονόμευσε τις προσπάθειες για τη βελτίωση των προβληματικών διμερών σχέσεων.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς έθεσε τον στρατό του σε πλήρη ετοιμότητα μάχης και διέταξε τις μονάδες να πλησιάσουν τα σύνορα.

Η πλειοψηφία των Σέρβων του Βορείου Κοσσυφοπεδίου δεν αποδέχτηκε ποτέ τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου το 2008 από τη Σερβία και θεωρούν το Βελιγράδι πρωτεύουσά τους περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την εξέγερση των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου κατά της κατασταλτικής σερβικής κυριαρχίας.

🇷🇸 Serbs in Zvečan unfurled a 250-meter Serbian flag. Thousands of Serbs again gathered to protest in front of municipal buildings in northern Kosovo, where KFOR soldiers arrived. pic.twitter.com/TkIpGgJij6