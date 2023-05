Μεντβέντεφ: Αιώνιος εχθρός της Ρωσίας η Βρετανία - Νόμιμοι στόχοι μας οι Βρετανοί αξιωματούχοι

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, τέως πρόεδρος και τέως πρωθυπουργός της χώρας Ντμίτρι Μεντβέντεφ χαρακτήρισε με ανάρτησή του στο Twitter τη Βρετανία ως "αιώνιο εχθρό" της Μόσχας και τόνισε ότι οι Βρετανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι, αφού διευκολύνουν τη διεξαγωγή του πολέμου από πλευράς Ουκρανίας.

Πιο ειδικά, ο Ντ. Μεντβέντεφ τόνισε: "Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Κλέβερλι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει το νόμιμο δικαίωμα να ασκήσει βία και πέραν των συνόρων της προκειμένου να υπονομεύσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να ασκεί βία στο ουκρανικό έδαφος. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι εκτός των ουκρανικών συνόρων αποτελούν μέρος της ουκρανικής αυτοάμυνας.

Οι χοντροκέφαλοι αξιωματούχοι του ΗΒ, του αιώνιου εχθρού μας, πρέπει να θυμούνται ότι, στο πλαίσιο του οικουμενικά αποδεκτού διεθνούς δικαίου το οποίο διέπει τις σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στις Συνθήκες της Χάγης και της Γενεύης με τα συμπληρωματικά πρωτόκολλά τους, και οι ίδιοι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι βρίσκονται σε πόλεμο.

Σήμερα, το ΗΒ λειτουργεί ως σύμμαχος της Ουκρανίας, παρέχοντάς της στρατιωτική βοήθεια υπό μορφήν εξοπλισμού και συμβούλων, άρα ηγείται ντε φάκτο ενός ακήρυκτου πολέμου ενάντια στη Ρωσία. Δεδομένου αυτού του στοιχείου, οποιοσδήποτε κατέχει δημόσιο αξίωμα στη Βρετανία (είτε στρατιωτικό, είτε πολιτικό, που διευκολύνει τον πόλεμο) θα μπορούσε να θεωρηθεί νόμιμος στρατιωτικός στόχος".

