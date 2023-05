Επίθεση με drones στη Μόσχα με ζημιές σε κτίρια - Το Κρεμλίνο κατηγορεί το Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:05

Τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν κτίρια στη Μόσχα, χωρίς να υπάρξουν θύματα, δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας.

"Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τους επάνω ορόφους ενός κτιρίου στην οδό Πραφσαγιούζνι. Η πρόσοψη και τα τζάμια του σπιτιού καταστράφηκαν. Δεν υπήρξαν θύματα", δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το ίδιο περιστατικό συνέβη σε πολυκατοικία 24 ορόφων στην οδό Ατλάσοβα στη διοικητική περιφέρεια του Νοβομοσκόφσκ, πρόσθεσε ο ίδιος.

#Russian media shows the location of an alleged drone strike near the 25th floor on Atlasova Street in New #Moscow. pic.twitter.com/Y93sNL0W95