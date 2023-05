Οι ηγέτες της ΕΕ συγχαίρουν τον Ερντογάν για την επανεκλογή του

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11:30

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ, και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ξεχωριστές αναρτήσεις του στο Twitter συνεχάρησαν τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικων εκλογών της Κυριακής.

"Συγχαρητήρια Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επανεκλογή σας ως Πρόεδρος της Τουρκίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί σας για να εμβαθύνουμε τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας τα επόμενα χρόνια", ανέφερε ο Μισέλ στο μήνυμά του.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε: "Ανυπομονώ να συνεχίσω την οικοδόμηση της σχέσης ΕΕ - Τουρκίας. Είναι στρατηγικής σημασίας τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία να εργαστούν για την προώθηση αυτής της σχέσης, προς όφελος των λαών μας".

I congratulate @RTErdogan on winning the elections.



I look forward to continue building the EU-Türkiye relationship.



It is of strategic importance for both the EU and Türkiye to work on advancing this relationship, for the benefit of our people.