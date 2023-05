Έκκληση Στόλτενμπεργκ στο Κοσσυφοπέδιο να μειώσει τις εντάσεις με τη Σερβία

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κάλεσε το Κοσσυφοπέδιο να μειώσει τις εντάσεις με τη Σερβία σε δηλώσεις του την Κυριακή, δύο ημέρες μετά τις συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου και διαδηλωτών που αντιτίθενται στην ανάληψη των καθηκόντων των Αλβανών δημάρχων σε σερβικές περιοχές.

Ο γενικός γραμματέας της διατλαντικής στρατιωτικής συμμαχίας τόνισε ότι μίλησε με τον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ για το Κοσσυφοπέδιο και ότι η Πρίστινα και το Βελιγράδι πρέπει να συμμετάσχουν στον διάλογο υπό την ηγεσία της ΕΕ, όπως μεταδίδει το Reuters.

"Η Πρίστινα πρέπει να αποκλιμακώσει και να μην προβεί σε μονομερή, αποσταθεροποιητικά βήματα", ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

