"Μάχη" βίντεο Κιέβου - Μόσχας για την επίθεση σε ρωσικό πολεμικό πλοίο

Βίντεο με τη στιγμή που ουκρανικό θαλάσσιο drone φέρεται να προκαλεί ζημιές στο ρωσικό πολεμικό πλοίο Ivan Hurs στη Μαύρη Θάλασσα έδωσε στη δημοσιότητα το Κίεβο.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο υπέστη ζημιές από τη χθεσινή επίθεση των μη επανδρωμένων ταχύπλοων.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι η επίθεση αποκρούστηκε και όλα τα μη επανδρωμένα ταχύπλοα καταστράφηκαν. "Όλα τα σκάφη του εχθρού καταστράφηκαν από πυρά από τον συνήθη οπλισμό ενός ρωσικού πλοίου 140 χλμ. βορειοανατολικά του Βοσπόρου", αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι "το πλοίο συνεχίζει να εκτελεί τις λειτουργίες του" χωρίς όμως να αναφέρει την κατάστασή του, απάντησε το Κίεβο.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το ρωσικό πλοίο προστάτευε τους αγωγούς αερίου TurkStream και BlueStream. Ο αγωγός TurkStream μεταφέρει αέριο από τη χερσόνησο Ταμάν της Ρωσίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας σε ένα σημείο δυτικά του Βοσπόρου. Ο Blue Stream, ωστόσο, διασχίζει την ανατολική Μαύρη Θάλασσα από βορρά προς νότο, φθάνοντας στη στεριά περισσότερα από 700 χλμ. ανατολικά του Βοσπόρου.

Το Ivan Hurs είναι ένα μεσαίου μεγέθους αναγνωριστικό πλοίο που καθελκύστηκε το 2013.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ρωσική πλευρά:

The Ministry of Defense of the Russian Federation confirms the attack on the ship "Ivan Hurs"

