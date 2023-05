Ξυστά έπιασαν την Κύπρο οι νέες λίστες ΗΠΑ και Βρετανίας

Δυσανάλογα μεγάλος αποδείχθηκε ο θόρυβος γύρω από τη νέα δέσμη κυρώσεων των ΗΠΑ. Αν και εκφράζονταν φοβίες για κλιμάκωση των μέτρων, εντούτοις η κυπριακή παρουσία στο νέο πακέτο περιοριστικών μέτρων για τη ρωσική εισβολή στη Ρωσία, ήταν περιορισμένη. Η νέα λίστα περιλάμβανε μόλις τέσσερα νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με την Κύπρο.

Πρόκειται για επιχειρηματικές οντότητες που δεν φαίνεται να έχουν τόσο μεγάλο πελατολόγιο και υπαλλήλους, ώστε να προκληθούν σοβαρές παρενέργειες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη χθεσινή επίσημη ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, OFAC (Office of Foreign Assets Control), γύρω στις 17:30, στη νέα λίστα περιοριστικών μέτρων συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθες τέσσερις εταιρείες: Aquila Capital Group, Huriya Private Cyprus Ltd, Huriya Private FZE LLE και Robarin Ltd.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η Huriya Private FZE LLE δεν είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών κι άρα δεν έχει άμεση σχέση με την Κύπρο. Πρόκειται για δικηγορική εταιρεία που έχει ως κύρια ενασχόλησή της την παροχή υπηρεσιών σε επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν διαβατήριο ή άδεια μόνιμης διαμονής σε άλλες χώρες.

Στη χθεσινή ανακοίνωση του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC), σημειώνεται ότι με τις νέες κυρώσεις περιορίζεται περαιτέρω η πρόσβαση της Ρωσίας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω διαμεσολαβητών και των επιχειρήσεών τους που συσχετίζονται με την ρωσική κυβέρνηση.

Η κυπριακή κυβέρνηση ήταν ενημερωμένη από προχθές για τις κυρώσεις των ΗΠΑ και μάλιστα αυτή τη φορά ο OFAC είχε αποστείλει και στοιχεία των οντοτήτων που θα περιλαμβάνονταν στη νέα δέσμη κυρώσεων. Εξάλλου, επίσημη ενημέρωση είχε λάβει το υπουργείο Εξωτερικών από αρμόδια αμερικανική αρχή στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πολιτικής (no surprise policy).

Υπενθυμίζεται ότι στο πακέτο των αμερικανικών κυρώσεων στις 12 Απριλίου, το κυπριακό στοιχείο ήταν πολύ έντονο. Είχαν συμπεριληφθεί εννέα Ελληνοκύπριοι, έξι πρόσωπα ρωσικής καταγωγής με κυπριακό διαβατήριο και 18 επιχειρηματικές οντότητες.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά το νέο κατάλογο κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρξε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο από την Κύπρο. Παρ' όλο που η λίστα ήταν μεγάλης έκτασης. Η σχετική ανακοίνωση έγινε χθες το πρωί και περιλάμβανε 86 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το νέο πακέτο της Βρετανίας αφορούσε σε οντότητες που συνδέονται με τους τομείς της ενέργειας, των μετάλλων, της άμυνας, των μεταφορών και των χρηματοοικονομικών, τους οποίους χρησιμοποιεί ο Πούτιν για να στηρίξει τη "στρατιωτική μηχανή" του. Επίσης, κυρώσεις επιβλήθηκαν σε "σκιώδεις" επιχειρήσεις και πρόσωπα που σχετίζονται με την κλοπή ουκρανικών σιτηρών. Ένα σημαντικό ποσοστό από τις προσθήκες στη λίστα κυρώσεων έχουν σχέση με τη Rosatom, τη ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας. Στον τομέα των μετάλλων οι κυρώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τον δισεκατομμυριούχο Ιγκόρ Αλτούσκιν, ιδιοκτήτη της Ρωσικής Εταιρείας Χαλκού.

Πάντως, αρμόδια πηγή δήλωσε χθες στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι αν και δεν υπάρχει προφανής διασύνδεση κυπριακών οντοτήτων στο νέο κύμα βρετανικών κυρώσεων, εντούτοις υπάρχουν καταχωρήσεις που διασυνδέονται με εταιρείες που έχουν έδρα την Κύπρο.

Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια από πλευράς Κύπρου, προκειμένου να αποδεσμευτούν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δυο μεγάλων γραφείων παροχής υπηρεσιών της Λευκωσίας και της Λεμεσού, αντίστοιχα, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στις αμερικανοβρετανικές κυρώσεις του Απριλίου. Κι αυτό ώστε να καταβληθεί η αντιμισθία στο μεγάλο αριθμό των επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

