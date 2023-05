Το μήνυμα του Φρ. Μπελέρη μέσα από τη φυλακή - "Βέλη" της Αλβανίδας ΥΠΕΞ για την αντίδραση της Αθήνας

Μήνυμα μέσα από την φυλακή στην Αλβανία έστειλε ο υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρης.

Συνεργάτες του μίλησαν στον τηλεοπτικό σταθμό Open και μετέφεραν το μήνυμα που στέλνει ο προφυλακισμένος Φρέντι Μπελέρης: "Αύριο η ψήφος σας σώζει τον τόπο και τη Δημοκρατία" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, και τα όσα υποστήριξε ο γιος του, ενώ οι άνθρωποι που θα ταξίδευαν από την Αθήνα στη Χειμάρρα για να ψηφίσουν είχαν υπολογιστεί γύρω στους 1200-1300, ο αριθμός έχει αυξηθεί και ανέρχεται περίπου στους 1500 τις τελευταίες ώρες.

Την ίδια ώρα, απάντηση, στην αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, για τη σύλληψη και προφυλάκιση του υποψήφιου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, έδωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Όλτα Τσάκα.

Η Αλβανή ΥΠΕΞ, με αναρτήσεις της στο Twitter, προτρέπει τους "Έλληνες φίλους" να αποφεύγουν τοποθετήσεις που "δεν δείχνουν σεβασμό στους ανεξάρτητους θεσμούς της Αλβανίας".

Επιμένει δε πως "ο Μπελέρης πιάστηκε εμπλέκεται σε εγκληματική δραστηριότητα" κατά των "ελεύθερων και δίκαιων εκλογών" στη χώρα.

Αναλυτικά οι αναρτήσεις της:

2/2 We do not understand how being a Greek national exempts him from the law as a citizen of Albania. We urge our Greek friends to refrain from making statements that disrespect the independent institutions of our country.