Φινλανδία: 27 τραυματίες, οι περισσότεροι μαθητές γυμνασίου, από την κατάρρευση πεζογέφυρας

Είκοσι επτά άνθρωποι, στην πλειονότητά τους έφηβοι μαθητές, τραυματίστηκαν σήμερα όταν κατέρρευσε μια προσωρινή πεζογέφυρα στην πόλη Έσποου της Φινλανδίας, λίγο έξω από το Ελσίνκι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης, δεν απειλείται η ζωή των τραυματιών.

Τα παιδιά μετείχαν σε μια ομάδα μαθητών ηλικίας 14-15 ετών που πήγαιναν εκδρομή συνοδευόμενα από τους καθηγητές τους, όπως είπε ένας νοσοκομειακός γιατρός, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Σύμφωνα με τον Εέρο Χιρβενσάλο, τα περισσότερα έχουν τραυματιστεί στα άκρα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το ατύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκαν 26 ανήλικοι και ένας ενήλικος. Οι 24 από τους τραυματίες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Pedestrian bridge collapses in Espoo, Finland, injuring at least 27 people, most of them children - HS pic.twitter.com/MKNnwKhHfK