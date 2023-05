Jamie Dimon: Να απαγορευτεί το short selling στις τράπεζες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:12

Ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Jamie Dimon, δήλωσε σήμερα ότι το προσωπικό της τράπεζας συνεδριάζει εβδομαδιαίως για να συζητήσει τις επιπτώσεις μιας πιθανής χρεοκοπίας των ΗΠΑ για τους πελάτες, τα συμβόλαια και τις αγορές.

Αν και δεν αναμένει αυτό το δυνητικά "καταστροφικό" αποτέλεσμα, είναι πιθανό να συγκαλείται καθημερινά το "δωμάτιο πολέμου" για να συζητήσει μια πιθανή χρεοκοπία καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκεται κοντά στο να ξεμείνει από μετρητά για να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, είπε.

Ο Jamie Dimon δήλωσε ακόμη ότι οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ είναι πιθανό να αντιδράσουν υπερβολικά στην πρόσφατη τραπεζική αναταραχή που σάρωσε τον χρηματοπιστωτικό κλάδο τον Μάρτιο, οδηγώντας στην κατάρρευση τεσσάρων περιφερειακών τραπεζών.

"Νομίζω ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα για τις τράπεζες - περισσότερες ρυθμίσεις, περισσότεροι κανόνες και περισσότερες απαιτήσεις", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan Chase & Co. σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg από το Παρίσι. "Εάν υπερβάλλεις σε ορισμένους κανόνες, απαιτήσεις, κανονισμούς -υπάρχουν κάποιες από αυτές τις περιφερειακές τράπεζες που μου λένε ότι έχουν περισσότερους ανθρώπους που ασχολούνται με τη συμμόρφωση σε αυτούς τους κανόνες, παρά με τη χορήγηση δανείων".

Ο Dimon τόνισε ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν την απαγόρευση του short selling στις τράπεζες, καλώντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) να εξετάζει την εν λόγω δραστηριότητα για τυχόν "αδίστακτες" τακτικές.

Regulators should look at a short-selling ban on banks, JPMorgan CEO Jamie Dimon says.



"They should go after them, and vigorously," he tells @flacqua https://t.co/uAsoetrRiG pic.twitter.com/zCkzi7NHWw