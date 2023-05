Έκρηξη στο κέντρο του Μιλάνου - Ένας τραυματίας, πολλά οχήματα στις φλόγες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:18

Πολλά οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες στο κέντρο του Μιλάνου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Ιταλικής Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Πόρτα Ρομάνα του Μιλάνου, φέρεται να οφείλεται σε έκρηξη φιαλών οξυγόνου, οι οποίες βρίσκονταν στο εσωτερικό μικρού φορτηγού.

Η εφημερίδα Corriere della Sera γράφει ότι ο οδηγός του φορτηγού φέρει έγκαυμα στο χέρι, ενώ καταστράφηκαν συνολικά πέντε σταθμευμένα οχήματα.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε τέσσερα αυτοκίνητα και δυο διαμερίσματα. Ένα δημοτικό σχολείο εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, όπως και η διπλανή πολυκατοικία.

Η άμεση παρέμβαση των πυροσβεστών επέτρεψε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Το SkyTG24 μετέδωσε πλάνα από τη γειτονιά Porta Romana του Μιλάνου, που δείχνει υψηλά νέφη μαύρου καπνού και πυροσβέστες στο σημείο.

An explosion occurred in the center of Milan, cars are on fire.



According to preliminary information, a parked van exploded. pic.twitter.com/gSIBAYQZBu