New York Times: Έχασαν τις εκτιμήσεις τα έσοδα

Έχασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα έσοδα της η The New York Times Co. καθώς η επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας έχει πλήξει την ανάπτυξη των ψηφιακών συνδρομητών αλλά και τις διαφημιστικές δαπάνες.

Ειδικότερα, τα ψηφιακά διαφημιστικά έσοδα της εταιρείας υποχώρησαν κατά σχεδόν 9% στα 61,3 εκατ. δολ. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου, ενώ τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 560,7 εκατ. δολ. χάνοντας την εκτίμηση των αναλυτών για 571 εκατ. δολ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε 190.000 συνδρομητές στο ψηφιακό τμήμα το α' τρίμηνο, από 240.000 το προηγούμενο τρίμηνο, οδηγώντας τον συνολικό αριθμό πάνω από τα 9,7 εκατ. Στόχος της εταιρείας είναι να φτάσει τους 15 εκατ. συνδρομητές μέχρι το 2027.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη το τελευταίο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 19 cents ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 17 cents.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Meredith Kopit Levien προειδοποίησε πάντως ότι "η διαφήμιση συνεχίζει να γνωρίζει βραχυπρόθεσμες κυκλικές προκλήσεις".