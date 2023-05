Διήμερο τραπεζικό ράλι στην Τουρκία με τους επενδυτές να "βλέπουν" Κιλιτσντάρογλου

Ισχυρό ράλι πραγματοποιούν οι τραπεζικοί τίτλοι στην Τουρκία για δεύτερη ημέρα, με τους επενδυτές να ποντάρουν σε νίκη της αντιπολίτευσης στις επερχόμενες εκλογές της Κυριακής.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δείκτης Borsa Istanbul Banks ενισχύεται σήμερα έως και 6,5%, με τη συνολική του άνοδο από χτες να φτάνει στο 14% - το μεγαλύτερο διήμερο ράλι από τις 17 Οκτωβρίου.

Θέση οδηγού στα κέρδη έχει η Turkiye Is Bankasi AS (Isbank), στην οποία έχει μερίδιο 28% το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης CHP του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και η οποία πραγματοποιεί διήμερο άλμα 18%. Από κοντά ακολουθεί και ο βιομηχανικός όμιλος Koc Holding AS με άνοδο 15%.

Σύμφωνα με τον Gokhan Uskuay, διαχειριστή κεφαλαίων στην Allbatross Portfoy, "οι προσδοκίες των επενδυτών για νίκη στον πρώτο γύρο του υποψηφίου της αντιπολίτευσης – ο οποίος έχει υποσχεθεί επιστροφή στις ορθόδοξες νομισματικές πολιτικές και αλλαγή στη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας - φαίνεται να έχουν ενισχυθεί".

"Η προοπτική αυτή ενισχύει ιδιαίτερα τις τραπεζικές μετοχές και τις εταιρείες holding", προσθέτει ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι οι Τούρκοι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες την Κυριακή για τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές, με την 20ετή διακυβέρνηση του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να αμφισβητείται από τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η διαδικασία έχει μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό σε μάχη γύρω τις ανορθόδοξες οικονομικές ιδέες του Ερντογάν και τις παρεμβάσεις του στις αγορές, που αποξένωσαν τους διεθνείς επενδυτές από τη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνεται ότι το μερίδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP στην τράπεζα Isbank έχει κληροδοτηθεί από τον Κεμάλ Ατατούρκ στη διαθήκη του.