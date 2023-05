Bloomberg: "Πόλεμο" με κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες που διευκολύνουν τη Ρωσία ανοίγει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει την επέκταση των σκληρών εμπορικών περιορισμών σε σειρά κινεζικών εταιρειών, στο πλαίσιο των μέτρων τα οποία λαμβάνει κατά εταιρικών οντοτήτων για την προμήθεια της Ρωσίας με απαγορευμένα αγαθά και τεχνολογίες που επικουρούν την πολεμική μηχανή της στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει από πέρσι κατά της Ουκρανίας.

Ο εκτελεστικός βραχίονας της ΕΕ, η Κομισιόν, κάλεσε τα κράτη - μέλη να θέσουν στο στόχαστρό τους άλλες 35 εταιρείες, μεταξύ αυτών και πολλές που έχουν έδρα στην ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ, καθώς και εταιρείες με έδρα το Ουζμπεκιστάν, την Αρμενία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του πρακτορείου Bloomberg.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οι εν λόγω εταιρείες "υποστηρίζουν άμεσα και ευθέως το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας στον επιθετικό πόλεμό της κατά της Ουκρανίας". Καλεί δε σε "αυστηρότερους εμπορικούς περιορισμούς σχετικά με τη διπλή χρήση αγαθών και τεχνολογίας που μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση του κλάδου άμυνας και ασφάλειας της Ρωσίας", αναφέρεται σε ένα έγγραφο.

Η λίστα, η οποία είναι ξεχωριστή από εκείνη που αφορά πρόσωπα και οντότητες στα οποία επιβάλλονται ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνει πολλές ιρανικές εταιρείες που έχουν στοχοποιηθεί και σε προηγούμενο γύρο κυρώσεων για τα drones που παρέχουν στη Μόσχα, καθώς και εκατοντάδες ρωσικές εταιρείες. Θα είναι η πρώτη φορά που κινεζικές εταιρείες θα ενταχθούν στη λίστα.

Στο προσχέδιο αναφέρονται εταιρείες τρίτων χωρών οι οποίες "εμπλέκονται στην παράκαμψη των εμπορικών περιορισμών, καθώς και ορισμένες ρωσικές οντότητες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπελαγμα της Ρωσίας".

Οι οκτώ εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ και την ηπειρωτική Κίνα που προτείνεται να ενταχθούν στη λίστα είναι:

Sinno Electronics Co. Ltd.

3HC Semiconductors Co Ltd.

Sigma Technology Ltd.

King-Pai Technology Co., Ltd.

Asia Pacific Links Ltd.

Tordan Industry Limited

Alpha Trading Investments Limited

Allparts Trading Co., Ltd.

Οι Financial Times είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι η ΕΕ ανεμένετο να επιβάλει κυρώσεις σε επτά κινεζικές εταιρείες.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Wang Wenbin είχε αναφέρει νωρίτερα ότι, εάν οι πληροφορίες για τις κινήσεις της ΕΕ αληθεύουν, "οι πράξεις της ΕΕ θα υπονομεύσουν σοβαρά την αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία με την Κίνα, θα βαθύνουν τη διαίρεση και την αντιπαράθεση στον κόσμο".

"Είναι πολύ επικίνδυνο", είχε προσθέσει. "Καλούμε την ΕΕ να μην ακολουθήσει αυτό το λάθος μονοπάτι, αλλιώς η Κίνα θα αναλάβει έντονη δράση προκειμένου να υπερασπιστεί τα νόμιμα συμφέροντά της".

Κύρια έμφαση στο 11ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας είναι να κλείσουν τα "παράθυρα" αποφυγής των κυρώσεων που έχουν ήδη επιβληθεί.