Εκλογές Τουρκία: Νίκη Κιλιτσντάρογλου με 5,5 μονάδες διαφορά δείχνει νέα δημοσκόπηση

Έξι μέρες πριν τις κάλπες στην Τουρκία, νέα δημοσκόπηση της ΜΑΚ δίνει νικητή τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλουαπό από τον α' γύρο, με 5,5 μονάδες διαφορά.

Αναλυτικά δίνει τα εξής ποσοστά:

Ταγίπ Ερντογάν: 45,4 (+1,7 από 23 Απριλίου)

Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου: 50,9 (+3,1)

Μουχαρέμ Ιντζέ ( Κόμμα της Πατρίδας) : 1,7 (-1,7)

Σινάν Ογάν: 2,0 (+0,9)

With a week to go until polling day, MAK are saying the momentum’s swinging behind the opposition and Kemal Kılıçdaroğlu will win outright in the first round.



ERDOGAN: 45.4 (+1.7 since Apr’23)

KILIÇDAROĞLU: 50.9 (+3.1)

İNCE: 1.7 (-1.7)

OĞAN: 2.0 (+0.9) https://t.co/HKb04PEzqn