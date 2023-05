Bloomberg: Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις προνομιούχες μετοχές λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για την υγεία των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις προνομιούχες μετοχές με ιστορικό ρυθμό λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για την υγεία των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.



Ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο iShares αξίας 12,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρακολουθεί την ευρύτερη αγορά προνομιούχων τίτλων υποχώρησε κατά 5,1% την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.



Οι προνομιούχοι τίτλοι, ένα είδος υβριδικού τίτλου, είναι δημοφιλείς στις τράπεζες επειδή συμβάλλουν στην κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων χωρίς να αποδυναμώνουν τους μετόχους. Αλλά τώρα, η αγορά ανατρέπεται σε ένα ξεπούλημα που τροφοδοτείται από τις πτωχεύσεις περιφερειακών τραπεζών.

Οι εκδόσεις από τις τράπεζες τρέχουν με τον πιο αργό ρυθμό από το 2018 και οι διαχειριστές κεφαλαίων λένε ότι οι συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά αποτελούν πρόκληση.



"Χωρίς έκδοση και με τα χρήματα στο περιθώριο, είναι απλά "τι κάνεις;"", δήλωσε ο Allen Hassan, επικεφαλής του τμήματος διαπραγμάτευσης προνομιούχων μετοχών της Ziegler Capital Markets, ο οποίος διαπραγματεύεται τους τίτλους για περισσότερα από 20 χρόνια. "Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη εκεί έξω".

Οι έμποροι περιγράφουν μια αγορά χωρίς ρευστότητα, στην οποία είναι δύσκολο να πλοηγηθεί κανείς, με μεγάλα κενά στις τιμές να εμφανίζονται από μέρα σε μέρα. Μέρος του προβλήματος είναι ότι λίγοι είναι πρόθυμοι να αγοράσουν πιο επικίνδυνες προνομιούχες μετοχές, δεδομένης της πρόσφατης σειράς χρεοκοπιών περιφερειακών τραπεζών, λένε.



Οι προνομιούχοι τίτλοι της First Republic Bank εξαλείφθηκαν ουσιαστικά μετά την εξαγορά του χρεοκοπημένου δανειστή από την JPMorgan Chase & Co. Οι προνομιούχοι τίτλοι της First Horizon Corp σημείωσαν πτώση 26% μέσα στην εβδομάδα μετά την απόρριψη της συγχώνευσής της με την Toronto-Dominion Bank. Οι μετοχές εμφανίζονται τώρα στα 17,4 δολάρια, δηλαδή λίγο κάτω από το 70% της ονομαστικής αξίας.



Για μακροχρόνιους παρατηρητές, όπως ο Collin Martin, διευθυντής και στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος στην Charles Schwab & Co. , οι μειώσεις των τιμών είναι από τις πιο απότομες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.