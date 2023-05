Βρετανία: Η αστυνομία προχώρησε σε 52 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σήμερα σε 52 συλλήψεις κατά τη διάρκεια επιχείρησής της στο περιθώριο της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου.

Οι συλληφθέντες κρατούνται για μια σειρά αδικημάτων, όπως διαπληκτισμός, διατάραξη της κοινής ειρήνης και συνωμοσία για πρόκληση δημόσιας όχλησης.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Λονδίνου αναφέρει ότι όλοι οι συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, και υπεραμύνεται της ενέργειάς της να προχωρήσει στις συλλήψεις αυτές που επικρίθηκαν έντονα, εξηγώντας ότι είχε πληροφορίες για σχέδια διατάραξης του ιστορικού γεγονότος.

Οι δυνάμεις της τάξης συνέλαβαν δεκάδες οικολόγους που σχεδίαζαν ενέργειες κατά μήκος της διαδρομής της βασιλικής πομπής, αλλά και τουλάχιστον έξι ακτιβιστές κατά της μοναρχίας, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη του κινήματος Republic Γκράχαμ Σμιθ, οι οποίοι είχε οργανώσει διαδήλωση στην πλατεία Τραφάλγκαρ.

Διευκρινίζοντας ότι συνέλαβε 52 άτομα, τα οποία παραμένουν υπό κράτηση για διατάραξη της δημόσιας τάξης αργά το απόγευμα του Σαββάτου, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι "είχε λάβει πληροφορίες που έδειχναν ότι οι διαδηλωτές ήθελαν να διαταράξουν τη βασιλική πομπή".

"Περιελάμβαναν πληροφορίες που έδειχναν ότι άτομα ήθελαν να επιχειρήσουν τον βανδαλισμό μνημείων με μπογιές, να παραβιάσουν τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί και να διαταράξουν τις επίσημες μετακινήσεις", διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιαρντ.

Αυτό φαίνεται να παραπέμπει στο είδος των ενεργειών του οικολογικού κινήματος Just Stop Oil του οποίου ακτιβιστές συνελήφθησαν, αλλά η αστυνομία δεν εξηγεί σαφώς τη σύλληψη αντιμοναρχικών διαδηλωτών των οποίων κατασχέθηκαν τα πανό που έγραφαν "Not my King" (δεν είναι ο βασιλιάς μου).

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε εκατοντάδες αντιμοναρχικούς να διαδηλώσουν καθώς περνούσε η βασιλική πομπή, μια περιορισμένη παρουσία αλλά αδιανόητη επί βασιλείας της Ελισάβετ Β'.

Η δράση της αστυνομίας που είχε αναπτύξει περισσότερους από 11.000 αστυνομικούς σήμερα επικρίθηκε από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το μετρό αυτό λήφθηκε λίγες ημέρες μετά την εσπευσμένη έγκριση ενός νέου αμφιλεγόμενου νόμου που ενισχύει τις εξουσίες της αστυνομίας για να αντιμετωπίζει τις διαδηλώσεις.

"Έχουμε καθήκον να επεμβαίνουμε όταν οι διαδηλώσεις εξελίσσονται σε παραβατικότητα και κινδυνεύουν να προκαλέσουν σοβαρή διατάραξη", δήλωσε η Κάρεν Φίντλεϊ, η οποία συντόνιζε την αστυνομική επιχείρηση, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της αστυνομίας. "Εξαρτάται από το πώς έχει διαμορφωθεί το όλο περιβάλλον. Η στέψη είναι ένα γεγονός που συμβαίνει μια φορά ανά γενιά και είναι ένα βασικό στοιχείο της αξιολόγησής μας", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ