Συμπλοκή Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων στην Τουρκία

Στα χέρια πιάστηκαν Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου, στην Τουρκία.

Στη συνεδρίαση της Άγκυρας, τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν η εκπρόσωπος της Ρωσίας, Όλγα Τιμοφέεβα πήρε τον λόγο. Οι Ουκρανοί αντιπρόσωποι προσπάθησαν να διακόψουν την ομιλία της, τέντωσαν μάλιστα μπροστά της και τη σημαία της χώρας τους, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένας χαμός, όπως φαίνεται και στα βίντεο που μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara



Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L