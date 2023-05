ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.10

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε την Πέμπτη στην πόλη Μούλτρι στην πολιτεία της Τζόρτζια, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς, ενώ ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο δράστης σκότωσε δύο συγγενείς του και στη συνέχεια μία εργαζόμενη σε εστιατόριο McDonald's και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο πρώτα θύματα είναι η μητέρα και η γιαγιά του που ζούσαν σε δύο γειτονικά σπίτια.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι ταυτότητες των θυμάτων, ούτε έγιναν γνωστά τα κίνητρα του δράστη.

THIS JUST IN



‘Multiple fatalities’ reported from two separate incidents in #Moultrie, #Georgia



1) McDonald’s on 1st Avenue Southeast

2) 6th Street Southwest