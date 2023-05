Αυξάνονται οι υποψίες ότι η Ρωσία σκηνοθέτησε την επίθεση στο Κρεμλίνο

Οι υποψίες αυξάνονται ότι η Ρωσία σκηνοθέτησε την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο, για την οποία κατηγόρησε την Ουκρανία, με τους πολιτικούς αναλυτές να λένε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το υποτιθέμενο χτύπημα - το οποίο η Ρωσία χαρακτήρισε ως "προγραμματισμένη τρομοκρατική επίθεση" - δεν ευσταθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία κατηγόρησε την Τετάρτη την Ουκρανία ότι επιχείρησε να επιτεθεί στο Κρεμλίνο, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο προσπάθησε να πλήξει την καρδιά της ρωσικής κυβέρνησης στη Μόσχα χρησιμοποιώντας δύο drones.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του (ο οποίος βρισκόταν λίγο έξω από τη Μόσχα), χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν, χωρίς ωστόσο να παρέχει καμία απόδειξη ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε την επίθεση.

Η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στο περιστατικό, με τους αξιωματούχους να λένε ότι το πιο πιθανό είναι η Ρωσία να σχεδιάζει μια μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας τις επόμενες ημέρες.

Η Ρωσία έχει συχνά κατηγορηθεί ότι σκηνοθετεί ψεύτικες επιθέσεις για τις οποίες κατηγορεί την Ουκρανία ώστε να δικαιολογήσει ή να κλιμακώσει τη δική της στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας, καθώς ο πόλεμος παρατείνεται στον 15ο μήνα του.

"Φυσικά, η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τις επιθέσεις με drones στο Κρεμλίνο. Δεν επιτεθήκαμε στο Κρεμλίνο επειδή δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα στο πεδίο της μάχης", δήλωσε ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

Σήμερα, το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον βοήθησε την Ουκρανία να σχεδιάσει την επίθεση. Και πάλι, δεν παρείχε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτόν.

Σκηνοθετημένη επίθεση

Αναλυτές και αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν επίσης το περιστατικό με σκεπτικισμό, λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό η Ρωσία να πραγματοποίησε η ίδια την "επίθεση" για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής ανάγκης να προετοιμάσει τη ρωσική κοινωνία για μια πολεμική κλιμάκωση.

"Η Ρωσία πιθανότατα σκηνοθέτησε αυτή την επίθεση σε μια προσπάθεια να φέρει τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ρωσίας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη κινητοποίηση", ανέφεραν αναλυτές του think tank Institute for the Study of War (ISW) σε ανάλυσή τους.

Αρκετές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το χτύπημα ήταν σκόπιμα σκηνοθετημένο, σημείωσε το ISW, και κυρίως επειδή η Ρωσία έχει λάβει πρόσφατα μέτρα για την ενίσχυση της αεράμυνας, εντός και της ίδιας της Μόσχας.

Επομένως, σημειώνει το ISW, ήταν επομένως "εξαιρετικά απίθανο" ότι δύο drones θα μπορούσαν "να διασχίσουν πολλαπλά επίπεδα αεράμυνας και να πυροδοτηθούν ή να καταρριφθούν ακριβώς πάνω από την καρδιά του Κρεμλίνου με τρόπο που να παρέχει θεαματικές εικόνες που καταγράφηκαν με ωραίο τρόπο από την κάμερα".

Επιπλέον, η "άμεση, συνεκτική και συντονισμένη αντίδραση" του Κρεμλίνου στο περιστατικό δημιούργησε επίσης υποψίες, υποδηλώνοντας ότι η επίθεση "προετοιμάστηκε εσωτερικά με τέτοιο τρόπο ώστε τα επιδιωκόμενα πολιτικά αποτελέσματά της να υπερτερούν της αμηχανίας της", σημείωσε το think tank.

Αν η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική, πιστεύει το ISW, "είναι πολύ πιθανό ότι η επίσημη ρωσική απάντηση θα ήταν αρχικά πολύ πιο αποδιοργανωμένη, καθώς οι Ρώσοι αξιωματούχοι θα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό αφήγημα".

Αμφιβολίες για τα πλάνα

Αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα της επίθεσης άρχισαν γρήγορα να δημιουργούνται, καθώς βίντεο άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποτίθεται δείχνουν τις πειθέσεις με τα drones.

Τα βίντεο δείχνουν καπνό να υψώνεται πάνω από το Κρεμλίνο και φλεγόμενα συντρίμμια στο κτίριο του Ανακτόρου της Γερουσίας εντός των τειχών του Κρεμλίνου. Ένα άλλο βίντεο δείχνει ένα drone να εκρήγνυται πάνω από την οροφή του Ανακτόρου της Γερουσίας. Ορισμένοι εντόπισαν ότι δύο άγνωστες φιγούρες φαίνονταν να σκαρφαλώνουν στην οροφή όταν το drone εξερράγη.

Δημιουργήθηκαν επίσης ερωτήματα σχετικά με το γιατί το Κρεμλίνο περίμενε τόσες πολλές ώρες μετά το περιστατικό για να το ανακοινώσει και γιατί τα ρωσικά κανάλια στα κοινωνικά δίκτυα, που συνήθως είναι γεμάτα συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη ρωσική στρατιωτική στρατηγική και την ηγεσία, σιώπησαν για ένα περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα σε πλήρη θέα (αν και νύχτα) στο κέντρο της Μόσχας.

Γιατί, επίσης, τα βίντεο της "επίθεσης" εμφανίστηκαν μόνο μετά το περιστατικό και, πράγματι, ποιος κατέγραψε το περιστατικό και τι τους ώθησε να αρχίσουν να βιντεοσκοπούν μόλις λίγα λεπτά πριν τα drones εμφανιστούν πάνω από το Κρεμλίνο;

Δυτικοί αξιωματούχοι έσπευσαν επίσης να αμφισβητήσουν τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι η Ουκρανία είχε κάνει απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου προέδρου. Για παράδειγμα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επαληθεύσουν την κατηγορία της Ρωσίας και ότι ο ισχυρισμός θα πρέπει να ληφθεί με μεγάλο σκεπτικισμό.

Αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι, εάν το περιστατικό ήταν απόπειρα δολοφονίας, θα αναδείκνυε τα λάθη της ύψιστης ασφάλειας στο Κρεμλίνο.

"Οι άνθρωποι θα πρέπει πραγματικά να σταματήσουν να μιλούν για αυτό το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας κατά του Πούτιν", δήλωσε ο Mark Galeotti, πολιτικός αναλυτής, ακαδημαϊκός και συγγραφέας πολλών βιβλίων για τη Ρωσία, αμέσως μετά τις αναφορές για το υποτιθέμενο περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό απλά βοηθάει στην ενίσχυση της ρητορικής του Κρεμλίνου.

"Είναι γνωστό ότι σπάνια πηγαίνει στο Κρεμλίνο, πόσο μάλλον να διανυκτερεύει εκεί, και δεν υπήρχαν καν προγραμματισμένες πρωινές συναντήσεις ή κάτι παρόμοιο εκεί που θα μπορούσε να κάνει κάποιον να υποθέσει ότι μπορεί να βρίσκεται στο διαμέρισμά του εκεί", σημείωσε ο Galeotti.

"Άλλωστε είναι αρκετά καλά προστατευμένο (το σημείο). Δεν είναι ακριβώς καταφύγιο, αλλά θα ήταν δύσκολο να χτυπηθεί από οτιδήποτε που δεν μπορεί να κάνει κάποιες απότομες στροφές, πράγμα που θα το καθιστούσε ευάλωτο (σε κατάρριψή του)", πρόσθεσε ο Galeotti.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αν υποθέσουμε πως όντως η Ουκρανία ήταν πίσω από την "επίθεση", θα πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο ως ένα "συμβολικό χτύπημα, μια επίδειξη ικανότητας και μια δήλωση προθέσεων" με τη λογική του "μη νομίζετε ότι η Μόσχα είναι ασφαλής".

Γιατί να σκηνοθετήσει το περιστατικό η Μόσχα;

Οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί και δηλώνουν ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε ξεκάθαρα ποιος εκτόξευσε τα drones. Αυτό που έχει σημασία, αντίθετα, σημειώνουν, είναι οι συνέπειες της "επίθεσης" και πώς θα τη χρησιμοποιήσει η Ρωσία σε εσωτερικό ή διεθνές επίπεδο.

Η χρονική συγκυρία της υποτιθέμενης επίθεσης, η οποία έρχεται λίγες ημέρες πριν από την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου για τον εορτασμό της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, δεν έμεινε απαρατήρητη, σημειώνουν οι αναλυτές.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε "την παραμονή της Ημέρας της Νίκης, της παρέλασης της 9ης Μαΐου, στην οποία έχει προγραμματιστεί η παρουσία ξένων προσκεκλημένων".

Το Κρεμλίνο ανέφερε επίσης ότι "η ρωσική πλευρά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει αντίποινα όπου και όταν το κρίνει σκόπιμο", υποδηλώνοντας επίσης ότι η επίθεση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει την κλιμάκωση της επιθετικότητάς της κατά της Ουκρανίας.

Η Μόσχα πιθανότατα ήλπιζε ότι το περιστατικό θα ενίσχυε τις προσπάθειές της να παρουσιάσει την Ουκρανία ως υπαρξιακή απειλή για τη Ρωσία, ανέφεραν οι αναλυτές, ιδιαίτερα ενόψει της φετινής παρέλασης της Ημέρας της Νίκης, η οποία φέτος αναμένεται να είναι πιο χαμηλώντόνων με τους Ρώσους αξιωματούχους να επικαλούνται "λόγους ασφαλείας" και ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις.

"Δεν με ενδιαφέρει ποιος εκτόξευσε αυτά τα drones, από πού προήλθαν και αν ήταν ικανά να σκοτώσουν τον Πούτιν. Δεν με νοιάζει γιατί δεν μπορώ να ξέρω", σημείωσε την Τετάρτη ο Sam Greene, διευθυντής στο Democratic Resilience at the Center for European Policy Analysis. "Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το τι θα συμβεί στη συνέχεια, και αυτό περιλαμβάνει το πώς το περιστατικό αυτό θα παίξει στο εσωτερικό της Ρωσίας και αν θα προκαλέσει σημαντική νέα κλιμάκωση από τη ρωσική πλευρά", σημείωσε ο Greene, επίσης καθηγητής ρωσικής πολιτικής στο King's College του Λονδίνου.

Αποκαλώντας το περιστατικό ως "τρομοκρατική" ενέργεια και απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν, το Κρεμλίνο "εντείνει ξεκάθαρα τις φωνές για εκδίκηση", είπε, με προσωπικότητες όπως ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, να ζητούν την "εξόντωση" της ουκρανικής κυβέρνησης.

