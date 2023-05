Ζελένσκι: "Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν - Πολεμάμε στη δική μας επικράτεια"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.10

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε σήμερα οποιαδήποτε επίθεση από την Ουκρανία με στόχο τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε δύο drones που είχαν στόχο το Κρεμλίνο, κατηγορώντας το Κίεβο για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν.

"Δεν επιτεθήκαμε στον Πούτιν. Τον αφήνουμε για το δικαστήριο. Πολεμάμε στο έδαφός μας, υπερασπιζόμαστε τα χωριά και τις πόλεις μας", τόνισε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ελσίνκι με ηγέτες βορειοευρωπαϊκών χωρών.

"Δεν εξαπολύουμε επιθέσεις στον Πούτιν ή στη Μόσχα. Δεν έχουμε επαρκή οπλισμό για αυτό", πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τους λόγους που η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για την επίθεση αυτή στο Κρεμλίνο, ο Ζελένσκι απάντησε ότι "η Ρωσία δεν κερδίζει νίκες" στην Ουκρανία.

"Αυτός (ο Πούτιν) δεν μπορεί πλέον να δώσει κίνητρο στη ρωσική κοινωνία και δεν μπορεί πλέον να στέλνει τον στρατό του να πεθαίνει για το τίποτα", υποστήριξε.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, δήλωσε ότι το Κίεβο δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε επίθεση με drone κατά του Κρεμλίνου και ότι τέτοιες ενέργειες δεν επιτυγχάνουν τίποτα για το Κίεβο στο πεδίο της μάχης και το μόνο που θα πετύχαιναν θα ήταν να προκαλέσουν τη Ρωσία στο να αναλάβει πιο δραστικές ενέργειες.

Ο Ποντολιάκ δήλωσε επίσης στο Reuters ότι ο ισχυρισμός πως το Κίεβο βρίσκεται πίσω από την επίθεση και η σύλληψη από τη Ρωσία φερόμενων Ουκρανών σαμποτέρ, ενδέχεται να υποδηλώνει ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για μια μεγάλης κλίμακας "τρομοκρατική" επίθεση εναντίον της Ουκρανίας τις επόμενες ημέρες

Την Ουκρανία κατηγόρησε το Κρεμλίνο για απόπειρα δολοφονίας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μετέδωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης τα ρωσικά ΜΜΕ.

"Δύο drones είχαν ως στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών που έγιναν από τις στρατιωτικές και ειδικές υπηρεσίες με τη χρήση συστημάτων ελέγχου ραντάρ, τα drones καταρρίφθηκαν", ανέφερε η ανακοίνωση του Κρεμλίνου, προσθέτοντας ότι θεωρεί το περιστατικό αυτό ως "προγραμματισμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα δολοφονίας του προέδρου (Πούτιν) ενόψει της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου"

"Ο Πρόεδρος (Πούτιν) δεν τραυματίστηκε από την τρομοκρατική επίθεση. Το πρόγραμμα εργασίας του δεν άλλαξε και θα συνεχιστεί κανονικά", προσθέτει το Κρεμλίνο. Εξάλλου, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα της επίθεσης με drone. "Ο Πούτιν εργάζεται στο Νόβο-Ογκαριόβο, έξω από τη Μόσχα, την Τετάρτη".

Ακόμη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, δεν υπήρξαν θύματα από τα drones που καταρρίφθηκαν και τα θραύσματα που έπεσαν στο έδαφος του Κρεμλίνου, ενώ δεν υπήρξαν και ζημιές στα κτίρια.

Η ρωσική πλευρά διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε αυτή την επίθεση όπου και όταν το κρίνει σκόπιμο, ανέφερε το Κρεμλίνο, τονίζοντας ότι "η παρέλαση για την ημέρα της Νίκης της 9ης Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κανονικά". Με αυτή τη δήλωση, το Κρεμλίνο υποδηλώνει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το υποτιθέμενο περιστατικό ως δικαιολογία για μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου της στην Ουκρανία.

Ένα ανεπιβεβαίωτο βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού του στρατιωτικού πρακτορείου ειδήσεων Zvezda, δείχνει καπνό να υψώνεται πίσω από το κεντρικό παλάτι του Κρεμλίνου μετά το φερόμενο περιστατικό.

JUST IN - Russia says Ukraine tried to hit Kremlin with drones overnight in an assassination attempt on Putin.pic.twitter.com/xAS0BtTDzs