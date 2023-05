Ρωσία: "Το Κίεβο επιχείρησε χτύπημα με drone στο Κρεμλίνο για να σκοτώσει τον Πούτιν" - Διαψεύδει η Ουκρανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:17

Το Κίεβο επιχείρησε χτύπημα με drone εναντίον της κατοικίας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο την Τετάρτη, ισχυρίστηκε το Κρεμλίνο σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ.

"Δύο drones είχαν ως στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών που έγιναν από τις στρατιωτικές και ειδικές υπηρεσίες με τη χρήση συστημάτων ελέγχου ραντάρ, τα drones καταρρίφθηκαν", ανέφερε η ανακοίνωση του Κρεμλίνου, προσθέτοντας ότι θεωρεί το περιστατικό αυτό ως "προγραμματισμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα δολοφονίας του προέδρου (Πούτιν) ενόψει της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου"

"Ο Πρόεδρος (Πούτιν) δεν τραυματίστηκε από την τρομοκρατική επίθεση. Το πρόγραμμα εργασίας του δεν άλλαξε και θα συνεχιστεί κανονικά", προσθέτει το Κρεμλίνο. Εξάλλου, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα της επίθεσης με drone. "Ο Πούτιν εργάζεται στο Νόβο-Ογκαριόβο, έξω από τη Μόσχα, την Τετάρτη".

Ακόμη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, δεν υπήρξαν θύματα από τα drones που καταρρίφθηκαν και τα θραύσματα που έπεσαν στο έδαφος του Κρεμλίνου, ενώ δεν υπήρξαν και ζημιές στα κτίρια.

Η ρωσική πλευρά διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε αυτή την επίθεση όπου και όταν το κρίνει σκόπιμο, ανέφερε το Κρεμλίνο, τονίζοντας ότι "η παρέλαση για την ημέρα της Νίκης της 9ης Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κανονικά". Με αυτή τη δήλωση, το Κρεμλίνο υποδηλώνει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το υποτιθέμενο περιστατικό ως δικαιολογία για μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου της στην Ουκρανία.

Ένα ανεπιβεβαίωτο βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού του στρατιωτικού πρακτορείου ειδήσεων Zvezda, δείχνει καπνό να υψώνεται πίσω από το κεντρικό παλάτι του Κρεμλίνου μετά το φερόμενο περιστατικό.

