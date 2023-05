Λευκός καπνός για την First Republic Bank: Περνάει στην JPMorgan

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:57

Στα χέρια της JPMorgan περνάει η First Republic Bank σύμφωνα με ανακοίνωση των ρυθμιστικών αρχών που "έτρεχαν" τις διαδικασίες για τη διάσωση της περιφερειακής τράπεζας με έδρα την Καλιφόρνια.

Όλοι οι καταθέτες της First Republic θα γίνουν καταθέτες της JPMorgan Chase και θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις καταθέσεις τους.

To protect depositors, we entered into an agreement with JP Morgan Chase Bank to purchase and assume all deposits and assets of First Republic Bank. Read more ➡️ https://t.co/8KCKgJ2ZWR. pic.twitter.com/FRrIZk5aBY