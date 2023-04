Αβέβαιη η μοίρα της First Republic μετά την οδυνηρή πτώση της μετοχής

Η περασμένη εβδομάδα με την οδυνηρή πτώση των μετοχών της First Republic Bank και τις επείγουσες διαδικασίες για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τη στήριξη του ισολογισμού της έληξε με την τύχη της τράπεζας να βρίσκεται σε εκκρεμότητα.



Η Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) , που παρακολουθεί τις καταθέσεις και τη χρηματοδότηση της τράπεζας, δεν έχει καταλήξει σε απόφαση για παρέμβαση στην προβληματική τράπεζα σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι εκεί αναμένουν ότι η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα για να ενισχύσει τα οικονομικά της.



Ωστόσο, η θέση της FDIC μπορεί να αλλάξει εάν υπάρξει μια απρόβλεπτη εξέλιξη.

Εν τω μεταξύ, οι μεγαλύτερες τράπεζες έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να κατασχέσει την First Republic και να τους ζητήσει να υποβάλουν προσφορά για την τράπεζα ή τα περιουσιακά της στοιχεία, δήλωσαν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην κατάσταση, ζητώντας να μην κατονομαστούν περιγράφοντας εμπιστευτικές προετοιμασίες. Ενώ οι τράπεζες ήταν απρόθυμες να βάλουν χρήματα για τη διάσωση της εταιρείας τις τελευταίες ημέρες, ορισμένες είναι πρόθυμες να κάνουν προσφορές αν βγει σε πλειστηριασμό.



Η JPMorgan Chase & Co. και η PNC Financial Services Group Inc. είναι μεταξύ των μεγάλων τραπεζών που διεκδικούν να αγοράσουν την First Republic σε μια συμφωνία που θα προκύψει μετά από κατάσχεση από την κυβέρνηση, ανέφερε η Wall Street Journal αργά την Παρασκευή, επικαλούμενη άτομα με γνώση του θέματος. Η κατάσχεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο, ανέφερε η εφημερίδα.

Εκπρόσωπος της FDIC δήλωσε αργά την Παρασκευή ότι ο οργανισμός δεν σχολιάζει "λειτουργούντα ιδρύματα" Εκπρόσωποι της ρυθμιστικής αρχής τραπεζών της Καλιφόρνιας, η οποία θα αναλάβει να αποφασίσει αν ο δανειστής με έδρα το Σαν Φρανσίσκο έχει αποτύχει, δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.



"Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με πολλά μέρη σχετικά με τις στρατηγικές μας επιλογές, ενώ συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας", ανέφερε εκπρόσωπος της First Republic σε δήλωσή του κατά τη λήξη των εργασιών στην Καλιφόρνια.



Η μετοχή της εταιρείας έπεσε περισσότερο από το μισό σε κάποιο σημείο της Παρασκευής εν μέσω νέων ανησυχιών ότι η FDIC θα μπορούσε να κατασχέσει την τράπεζα. Τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκαν μερικές προτάσεις για μια διάσωση υπό την ηγεσία του κλάδου. Αλλά δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε καμία συμφωνία.

Με τη μετοχή να έχει υποχωρήσει κατά 97% φέτος, οι τραπεζίτες και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν κολλήσει σε μια αντιπαράθεση, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν να αποφύγουν μεγάλες απώλειες και να ελπίζουν ότι η άλλη θα χειριστεί την προβληματική εταιρεία.



Μια ομάδα 11 τραπεζών που κατέθεσαν 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην First Republic τον περασμένο μήνα για να της δώσουν χρόνο να βρει μια λύση, αποδείχθηκε απρόθυμη να επενδύσει στην ίδια την εταιρεία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χάσουν κάποια μετρητά στους λογαριασμούς τους. Ορισμένες ισχυρότερες επιχειρήσεις περιμένουν από την κυβέρνηση να προσφέρει βοήθεια ή να θέσει την τράπεζα υπό αναγκαστική διαχείριση, μια λύση που θεωρούν πιο καθαρή - και που ενδεχομένως να καταλήξει σε πώληση επιχειρηματικών κλάδων ή περιουσιακών στοιχείων σε ελκυστικές τιμές.



Όμως η αναγκαστική διαχείριση είναι ένα αποτέλεσμα που η FDIC θα προτιμούσε να αποφύγει εν μέρει λόγω του πλήγματος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο δικό της ταμείο ασφάλισης καταθέσεων. Ο οργανισμός σχεδιάζει ήδη να επιβάλει ειδική αξιολόγηση στον κλάδο για να καλύψει το κόστος των χρεοκοπιών της Silicon Valley Bank και της Signature Bank τον περασμένο μήνα.

Τον ισολογισμό της First Republic επιβαρύνει ένα βουνό από χαμηλότοκα δάνεια, συμπεριλαμβανομένου ενός ασυνήθιστα μεγάλου χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων jumbo σε πλούσιους πελάτες. Τα χρέη αυτά έχουν χάσει την αξία τους εν μέσω αυξήσεων των επιτοκίων.



Η κατάρρευση της SVB τον Μάρτιο προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την ευρωστία των περιφερειακών τραπεζών με τέτοιες συμμετοχές, ωθώντας πλούσιους καταθέτες και επιχειρήσεις με ανασφάλιστες καταθέσεις να αποσύρουν τα χρήματά τους. Η First Republic έμεινε να πληρώνει περισσότερα για τη χρηματοδότηση από ό,τι κερδίζει από πολλά περιουσιακά της στοιχεία.



Παρόλα αυτά, τα στελέχη της τράπεζας τόνισαν στην έκθεση αποτελεσμάτων αυτής της εβδομάδας, ότι η εταιρεία διαθέτει άφθονα ταμειακά αποθέματα για να συνεχίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της.