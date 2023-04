ΗΠΑ: Την υποψηφιότητά του για δεύτερη προεδρική θητεία ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε επισήμως ότι θα επιδιώξει δεύτερη προεδρική θητεία στις προεδρικές εκλογές του 2024, σύμφωνα με βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας που αναρτήθηκε on line.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That's why I'm running for reelection as President of the United States. Join us. Let's finish the job.